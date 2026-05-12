El artista Carlos Carsí, suspendido del concurso de Fallas tras colapsar su taller

El pleno de constitución de la JCF incluyó, como suele ser habitual, el informe de incidencias, después de que los pleitos entre artistas y comisiones hayan quedado solucionados con la declaración de las dos partes.

Este año era especial, porque no es nada normal que un artista laureado se vea en la situación de ser cuestionado por sus clientes, las comisiones. El pasado mes de marzo se constató que dos talleres de trayectoria importante se vieron colapsados: el de Pepe Gómez, un artista que estaba apuntando buenas maneras en fallas infantiles y un doble ganador de Sección Especial, Carlos Carsí, quien este año regresaba, además, a la Sección Especial en Cuba-Literato Azorín.

El artista hizo posteriormente un acto de contricción de lo sucedido: : “Sé que sirve de muy poco decir que lo siento con todo mi corazón. Pero he de decirlo. Lo siento. De verdad, me duele en el alma estar en una situación en la que, como profesional, nunca pensé que me vería. Entiendo perfectamente la rabia, el enfado y que digáis todo lo que pensáis de mí y hacia mí, soltando toda la impotencia acumulada que ello supone”.

Finalmente, ambos han sido suspendidos por tres años para participar en el concurso de fallas de la Junta Central Fallera. Hay que recordar, en ese sentido, que la suspensión no es laboral, porque la Junta Central Fallera no tiene postestad sobre el cometido profesional. De hecho, pueden no ya plantar, sino concursar, en cualquier junta local mientras ésta no amplíe la suspensión.

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De hecho, por ejemplo, Pepe Gómez ya ha firmado con la Plaza Sant Jaume de la Pobla de Vallbona.