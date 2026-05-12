Ballester completa la legislatura con un único cambio en su directiva de la JCF en cuatro años

La Junta Central Fallera concluirá la legislatura -si no hay cambio a lo largo de los próximos doce meses, que sería extraordinario- con un único cambio en la directiva a lo largo del periodo. En el pleno de constitución de la Junta Central Fallera, correspondiente al mes de abril, se ha confirmado que el equipo de confianza de Santiago Ballester vuelve a ser el mismo, con Nico Garcés de secretario general y los vicepresidentes Beatriz Ramos, Alberto de Marco, María Fernández, María Tomás y Gabriel Aranaz. Estos dos últimos son los que forman parte de la directiva como delegados de sector, junto con el secretario Garcés.

A lo largo del cuatrienio solo se ha producido un cambio, al salir de la directiva María Jesús Andrés y entrar María Fernández.