Ballester completa la legislatura con un único cambio en su directiva de la JCF en cuatro años
El equipo rector se presenta con los mismos altos cargos para el último año
La Junta Central Fallera concluirá la legislatura -si no hay cambio a lo largo de los próximos doce meses, que sería extraordinario- con un único cambio en la directiva a lo largo del periodo. En el pleno de constitución de la Junta Central Fallera, correspondiente al mes de abril, se ha confirmado que el equipo de confianza de Santiago Ballester vuelve a ser el mismo, con Nico Garcés de secretario general y los vicepresidentes Beatriz Ramos, Alberto de Marco, María Fernández, María Tomás y Gabriel Aranaz. Estos dos últimos son los que forman parte de la directiva como delegados de sector, junto con el secretario Garcés.
A lo largo del cuatrienio solo se ha producido un cambio, al salir de la directiva María Jesús Andrés y entrar María Fernández.
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