Los jurados de preselecciones decidirán si una fallera que no acude a la entrevista "juega" o no en las preselecciones

El proceso de elección de falleras mayores y cortes de honor presentó un nuevo reglamento durante el pleno de la JCF del mes de mayo, que endurece las condiciones para ser jurado. Incluyendo una declaración jurada de que no hay relaciones con las candidatas y que se comprometen a participar en todas las reuniones, además de presentarse un informe diario de las mismas.

El debate se enquistó con una cláusula de las participantes: ¿qué pasa si una candidata no asiste a la entrevista previa al acto de preselección de sector, las de la Feria de Julio? En principio se redactó que fueran los presidentes quienes decidieran si esa candidata sigue participando en el proceso, aunque desfile en el acto como tal. Finalmente se optó por cambiarlo: la potestad únicamente será de los jurados quien decida si opta en igualdad de condiciones, con la idea de evitar que sean presidentes o delegados de sector los que tomen la decisión.

Con todo, ahora esta propuesta debe pasar el filtro de la asamblea de presidentes.

Propuesta de clasificación de las fallas grandes / RLV

Clasificación de fallas

La Clasificación de Fallas quedó para la última parte de los puntos del orden del día. La clasificación, sube el IPC, pero sigue siendo misérrima en muchas de las categorías inferiores: todas las séptimas y octavas en poco más de seis mil euros y hasta 2.203, que es la cantidad mínima para ir a concurso. En una comisión muy pequeña, de cien falleros adultos, supone que cada uno de ellos aporta 1,8 euros al mes para el monumento fallero.

La cantidad mínima para participar en Sección Especial será de 97.887 euros. La Primera A podrá pasarse de esa cantidad sin subir a Especial hasta los 102.500 euros.

Las secciones tendrán un máximo de 18 participantes, salvo la Especial, que solo podrán ser 14.

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En la Especial Infantil, donde últimamente se están incorporando nuevas comisiones -la última anunciada, Joaquín Costa-Burriana- hay que invertir 22.037 euros como mínimo. En Primera se puede exceder hasta 23.062 euros.