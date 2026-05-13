El gran desfile de comisiones de falla en la Procesión de la Virgen

Las comisiones de falla conformaron la primera parte de la Procesión General de la fiesta de la Virgen de los Desamparados. Esta vez sí, no como una entidad cívica de "segunda división", puesto que el paso se inició, ahora sí, con la Cruz Procesional y no hubo otra, ni caballos de la Policía Local, separándolas del resto de entidades.

De esta manera, se suman completamente a la lista de gremios, colegios, parroquias y todo tipo de entidades que, durante dos horas, desfilan antes de la salida de la imagen.

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (2/7) /

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (3/7) /

Puntualidad exquisita

Las comisiones fueron extremadamente puntuales. Tanto es así que empezaron su movilización, por sectores, un minuto antes de las cinco y media, el momento previsto para empezar.

Las que no cerraron en esta ocasión la parte de las comisiones fueron las falleras mayores de València y sus cortes de honor. Que, esta vez, así mismo, fueron desplazadas a la zona final del cortejo, más acorde con el protocolo ciudadano. No eran las que cerraban el desfile porque no puede ser. Es verdad que es la figura civil más potente de la ciudad, pero su sitio se quedó en la zona final, junto con otras fiestas -por ejemplo, antes de una fiesta religiosa como es San Vicente- y precediendo a las entidades que forman parte del entramado de la Virgen: la Cofradía o la corte de honor. Y después ya llegarían las entidades civiles y militares que cerraban el protocolo -y entre las que se produjo el inadmisible parón-.

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (4/7) /

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (5/7) /

Levante-EMV lleva años tratando de inmortalizar la mayor cantidad posible de comisiones de falla. Y hacerlo, además, sin molestar el normal desarrollo del cortejo. En esta ocasión se han podido retratar a cerca de 250 comisiones. Es un clásico ya de esta festividad que sirve además como recuerdo. No pueden ser todos porque es, literalmente, imposible, pero es un servicio que se hace gustosamente.

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Sirve además como archivo a la espera de acontecimientos futuros: numerosas falleras mayores de València y cortes de honor han sido inmortalizadas en esta tanda, sin imaginar lo que les espera en los próximos meses.

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (6/7) /

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (y 7/7) /