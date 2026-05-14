La comisión que cumple el ritual año tras año: los primeros bocetos de las Fallas 2027

Se ha convertido en todo un clásico, casi un rito de iniciación, que hay una comisión de falla que es la primera en desvelar los bocetos de lo que plantará en el siguiente ejercicio. El año pasado se le escapó a medias, porque Alfonso el Magnánimo-Nave-Bonaire destapó primero el boceto infantil. Pero es Juan Bautista Vives la que, año tras año, se convierte en una particular ceremonia inaugural del festival de bocetos que, en los próximos meses, irán apareciendo. "Las primeras veces quizá se dio por casualidad, pero ahora siempre nos hace ilusión ser la comisión que avanza sus Fallas del próximo ejercicio" asegura el presidente Carlos Carrillo

Este año, además, más rápido que nunca, porque lo que normalmente se producía en junio, este año ha sido a más de diez meses de la "plantà". A la comisión le gusta este particular honor y no ha querido que se le adelantara nadie. Se pone en el mapa de alguna forma con una liturgia institucionalizada.

Los presidentes de la comisión, con los artistas / Falla JBA

Segunda etapa

Para ello cuentan con la presencia de Cuadros y Zahonero, una pareja artística de ya largo recorrido, que dispone de infraestructura para preparar los proyectos a largo plazo. Se trata de la segunda época en la que están en esta demarcación y ahora será la cuarta ocasión consecutiva que se presentan, habiendo sido su mejor resultado un segundo premio en 2025. "Nuestra relación con ellos comenzó hace más de 20 años. Los, en aquel momento, jóvenes artistas, estaban iniciándose en el sector de artistas falleros, y la comisión decidió darles la oportunidad de plantar sus primeras fallas en Valencia. Nos lo ponen muy fácil. Y creo que también nosotros a ellos. Sabemos que nos ofrecerán sus mejores trabajos dentro de nuestras posibilidades. No tenemos un presupuesto muy elevado, ya que somos una falla de las de siempre: muy familiar, unida, pero siempre con ilusión por respetar nuestro monumento"

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