La falla Barón de Patraix-Cuenca pide ayuda urgente para su fallerita Berta

Mientras el día a día de las comisiones está en su reorganización y en la preparación de sus primeras fiestas temáticas del ejercicio, Barón de Patraix-Cuenca se ha lanzado a una campaña de ayuda para una de sus falleritas más jóvenes.

Se trata de una urgencia médica para Berta, una niña de cuatro años miembro de la comisión que necesita un donante compatible de médula. Para ello han puesto en marcha una campaña de concienciación en la ciudad grande que supone el censo fallero.

En la misma piden la ayuda de toda aquella persona que se pueda acercar a La Fe o al Centro de Transfusiones para donar y hacer más propicia la búsqueda de una compatibilidad. Se buscan personas entre 18 y 40 años que pesen por lo menos 50 kilos de peso y estén en buen estado de salud.

Llamamiento de la comisíon / RLV

La médula y su trasplante genera dudas, pero de momento se trata tan solo de la extracción de dos tubos de sangre para crear la base de datos. No se trata de una punción vertebral -de hecho, la obtención, una vez confirmada la compatibilidad, se hace en el hueso de la cadera- hoy por eso se reitera que "no es un proceso doloroso".

"La oportunidad de seguir creciendo y disfrutando"

Se trata de una urgencia médica de proximidad, por lo que la comisión busca la sensibilización general. "Cualquier ayuda en difusión puede marcar muchísimo la diferencia" piden en la comisión. POrque "Berta necesita tu ayuda. Necesita alguien que le de la oportunidad de seguir creciendo, riendo y disfrutando de todo lo bonito que tiene por delante":

Dentro de las habituales acciones solidarias que desarrollan, las fallas son un gran recolector de donaciones de sangre. A lo largo del ejercicio son numerosos los casales que abren sus puertas para hacer jornadas vespertinas de donación para las entidades oficiales.