Dos meses después de Fallas... y elegimos bandas

Este viernes empieza el showroom del Gremio de Sastres y Modistas que se celebra en Torrent y que se celebra en la Sala Cívica del antiguo Mercado. La inauguración es hoy a las 17 horas y se prolongará durante el sábado y domingo.

Estarán firmas como Andrea Indumentaria, Nicolina, Mantillas Domingo, La Merceria by Anitas, La Murta Indumentaria, 25 Alfileres, Fidela, Blusones Cocoliso, Amparo Gálvez, L’U i Dos, Carlos Salvador, Empar del Remei, L’Atelier de la Seda, El Tabalet, La Barraca d’Alaquàs, Sergio Esteve, La Clau, Mes Q Pintes, L’ Atelier de Rose Marie, El Vestidor Faller, Alan Indumentaria y Mercería Rosa Tomás.

Eligiendo bandas

No han pasado ni dos meses desde que se quemaron las fallas y la maquinaria está ya en marcha. Y tanto que lo está. En estos fines de semana se están llevando a cabo los nombramientos de falleras mayores de 2027, paso previo a Proclamación y Exaltación, que ya serán sobre todo después de verano. Pero mientras, ya se empiezan a completar rituales importantes: por ejemplo, elegir la banda. Porque las hay de diferentes tipos -más ancha o menos, con más o menos ribete...-. Ahí está el ejemplo de algo que se repetirá mucho en esas semanas: las falleras de Mariano Benlliure-Acequia Tormos en la sede de Artesanía Llobe, eligiendo las suyas.

Falleras mayores del Empalme, en la visita a Llobe / Falla Mariano Benlliure

El acto peculiar de este domingo

Este domingo se celebra un acto único y peculiar de las comisiones de falla: la proclamación de la Regina de Maig de la falla Císcar-Burriana, una exaltación a una joven a la que, a base de poesía y danzas, se le escenifica una especie de rito de iniciación con la llegada de la primavera. Es en los Jardines del Palau, a las seis y media -no hace tanto tiempo se hacía a mediodía, pero se cambio para evitar el exceso de calor- y es de libre acceso. La Regina de este año es la fallera mayor infantil de la comisión en las pasadas fiestas, Blanca Hidalgo Maravilla .

Nueva incorporación a la Federación de Primera A La Federación de Fallas de Primera A ha aprobado el ingreso en la misma de la Avenida del Oeste. Es la última en llegar a la categoría (en regresar a la categoría) y tras dos años, ya se ha integrado en el colectivo. Esto quiere decir que la Federación dispone ahora mismo de 18 componentes. Es decir, el máximo permitido. Esto no quiere decir que todas puedan competir en la categoría. Por un motivo muy sencillo: si una comisión se presenta con más dinero, el baremo podría mover a cualquiera de ellos, la que menos declare. No menos cierto es que las comisiones de Primera B, si son competitivas, prefieren el nicho de la categoría de bronce. Hay que ser “muy ambicioso” para dar el salto. Sirva el ejemplo de las dos últimas incorporaciones: Espartero-Ramón y Cajal y Avenida del Oeste ingresaron pero con ambiciones de primer premio. La primera lo ha conseguido y “Els Velluters” han estado muy cerquita.

Gayano Lluch entrega sus premios Plantà, Pedal i Cadena

La comisión de Gayano Lluch organiza desde hace diez ediciones el premio Plantà, Pedal i Cadena, consistente en premiar “el cariño en la plantà”. O lo que es lo mismo, el mejor aspecto del entorno de la falla infantil en la Sección Especial. (Si lo hacen en grandes, últimamente podrían llamarlo “Jardín Botánico”). Los miembros de la comisión que ejercen de jurados hacen el recorrido en bicicleta, de ahí lo de Pedal y Cadena. Se convocó a las fallas nominadas y finalmente, el primer premio fue para Duque de Gaeta-Pobla de Farnals, con Maestro Gozalbo y Espartero como finalistas.

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Duque de Gaeta recibió el premio convocado por Gayano Lluch / Fotofilmax

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Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (3/7) /

Artistas de Juan de Aguiló 2027 Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar estrenará en su demarcación a Álvaro Dutrús y Blanca Gómez. La sociedad Dugom Art (Dugom de "Dutrús" y de "Gómez") para hacer la falla grande. Será el cuarto taller en otros tantos años, aunque los resultados de Gasent y Cardells no fueron malos (terceros y quintos en el 24 y el 25, respectivamente). Para la infantil, un amigo de la casa: Xaume Torrent, quien plantará su quinta falla. El año pasado tuvo cuarto premio de falla y segundo de ingenio en Quinta.