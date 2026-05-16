Obispo Amigó presenta una sociedad de nuevo cuño con dos firmas de prestigio

Obispo Amigó-Cuenca estrenará una fórmula artística inédita en las Fallas 2027. En ella se juntarán dos de las firmas más conocidas del escalafón para el desarrollo y materializacion del proyecto.

A pesar de ser una de las comisiones emblemáticas del escalafón, la victoria se le resiste desde hace casi cuarenta años: hay que remontarse a 1988 para registrar la última victoria, que fue en el año 1988 de la mano de José Vicente Andrés Sánchez. Ahora llevan trece años instalados en una particular zona franca, como es la Primera B, donde lo más cerca que estuvieron fue en 2018 de la mano de Arturo Vallés. Dentro de diez meses volverán nuevamente a plantar en la categoría de bronce.

En los últimos ejercicios han contado con el concurso de Salva Banyuls y Néstor Ruiz, que plantaron para ellos en 2024 y, tras la reorganización en 2025 por el debut en Especial, también en 2026. Para la presente edición volverán a plantar ambos, en un año donde han decidido no plantar en la máxima categoría.

Para la presente edición vuelven a participar, pero lo harán con un diseño desarrollado por José Gallego, quien este año no estará ni en la máxima categoría de fallas infantiles -en Convento Jerusalén le toca en la alternancia a Iván Tortajada- ni ha presentado candidatura a la falla infantil municipal.

Los últimos años de Obispo Amigó en Primera B

Año/Premio de Falla/Artista

2013 7º Antonio Verdugo

2014 - José Vicente Sanchis

2015 8º Alberto Ribera

2016 9º Alberto Ribera

2017 3º Alejandro Santaeulalia

2018 2º Arturo Vallés

2019 12º Arturo Vallés

2021 7º Arturo Vallés

2022 13º Arturo Bea

2023 12º Fernando López Cabañero

2024 5º Salvador Ruiz / Néstor Ruiz

2025 10º Fernando Llopis

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2026 11º Salvador Banyuls / Néstor Ruiz