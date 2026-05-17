NOTICIAS DE FALLAS
Alicante recibe nuevamente a Carmen y Marta
Conoce las cosas que pasan en la fiesta
Carmen Prades y Marta Mercader han acudido las tarde-noche de viernes y sábado para cumplimentar a las nuevas Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano. En Alicante apenas tercia una quincena desde el momento que son elegidas a la imposición de las bandas. De la misma manera que llegan a la fiesta grande con poco más de un mes de rodaje hasta la llegada de su fiesta grande. En València se tardan tres meses en llegar la imposición y cinco hasta que llega el momento principal del reinado. La diferencia de calendario implica también que cada fallera mayor conoce durante su año, a dos bellezas, y viceversa.
Agenda del 17 de mayo
18.30 h. En los Jardines del Palau, presentación de la Rgina de Maig de la falla Císcar-Burriana
Showroom del Gremio de Sastres y Modistas en el antiguo Mercado de Torrent.
- Horario de la jornada: de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.
- A las 19.00h tendrá lugar el sorteo de 23 artículos de indumentaria. Se publicarán los ganadores en las redes sociales del Gremio de Sastres y Modistas CV.
Ya llega el Teatre Faller... a medio año vista
En la pieza de anteayer os contamos que ya hay rituales que se están preparando a muchos meses vista, como la de elegir las bandas de la Exaltación.
Pues aquí tenéis otros ejemplo de planificación: Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina ya ha organizado la primera quedada de cara al concurso de Teatre Faller. En esta comisión, los escenarios son religión. Los infantiles, el vivero del grupo grande, consiguió el pasado ejercicio el tercer premio en el concurso infantil. Ahora empieza la planificación de una representación que tendrá lugar dentro de, aproximadamente, medio año.
Monteolivete tenía que buscar artista nuevo porque el año pasado tuvo a Ximo Esteve y el que está versado sabe que acaba de jubilarse. El elegido ha sido José Francisco Espinosa, quien este año está multiplicando sus contrataciones. Para la infantil cuenta, por tercer año, con Andreu Sánchez.
Estreno en Turianova
Turianova cumplirá este año su tercer ejercicio mientras en el barrio empieza a moverse tierra para la construcción del Centro Comercial, tan importante para vertebral todo el nuevo complejo residencial. En este tercer ejercicio estrenano artista: Carlos Sevilla será el responsable del proyecto.
De hace una semana
Hace una semana de los festejos en honor a la Virgen de los Desamparados. Hay flecos que merece la pena contar. Por ejemplo. Sabéis que es habitual que desde poblaciones, algunas a una distancia ya más que respetable, hagan una caminata por la tarde-noche para llegar a la plaza. ¿Quien las organiza también? Efectivamente, las comisiones de falla. Aqui tenéis una muestra: la comisión de Vicente Castell Maiques, que vinieron Avenida del Cid hacia abajo hasta la Plaza de la Virgen.
Y estas fotos con cosas que contar.
Ésta, por ejemplo, es la de la Cruz Procesional. Para que no haya dudas. Es la que abrió la Procesión. La primera y la única y que abrió el camino a las comisiones de falla, que se integraron por ello plenamente en el festejo, sin subdivisiones.
Y una imagen desde el balcón a la hora de la "mascletà" de la corte de Carmen Prades, apurando las subidas así de especiales. Anabel Calero y Ani Torregrosa miran el que ha sido su territorio más exclusivo
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