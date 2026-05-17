Alicante recibe nuevamente a Carmen y Marta

Carmen Prades y Marta Mercader han acudido las tarde-noche de viernes y sábado para cumplimentar a las nuevas Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano. En Alicante apenas tercia una quincena desde el momento que son elegidas a la imposición de las bandas. De la misma manera que llegan a la fiesta grande con poco más de un mes de rodaje hasta la llegada de su fiesta grande. En València se tardan tres meses en llegar la imposición y cinco hasta que llega el momento principal del reinado. La diferencia de calendario implica también que cada fallera mayor conoce durante su año, a dos bellezas, y viceversa.

Marta Mercader vuelve a Alicante para la imposición de la banda a la Bellea del Foc 2026 /

Carmen Prades visita Alicante para la proclamación de la Bellea del Foc, María Pastor /

Agenda del 17 de mayo 18.30 h. En los Jardines del Palau, presentación de la Rgina de Maig de la falla Císcar-Burriana Showroom del Gremio de Sastres y Modistas en el antiguo Mercado de Torrent. Horario de la jornada: de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

A las 19.00h tendrá lugar el sorteo de 23 artículos de indumentaria. Se publicarán los ganadores en las redes sociales del Gremio de Sastres y Modistas CV.

Ya llega el Teatre Faller... a medio año vista En la pieza de anteayer os contamos que ya hay rituales que se están preparando a muchos meses vista, como la de elegir las bandas de la Exaltación. Pues aquí tenéis otros ejemplo de planificación: Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina ya ha organizado la primera quedada de cara al concurso de Teatre Faller. En esta comisión, los escenarios son religión. Los infantiles, el vivero del grupo grande, consiguió el pasado ejercicio el tercer premio en el concurso infantil. Ahora empieza la planificación de una representación que tendrá lugar dentro de, aproximadamente, medio año.

Monteolivete tenía que buscar artista nuevo porque el año pasado tuvo a Ximo Esteve y el que está versado sabe que acaba de jubilarse. El elegido ha sido José Francisco Espinosa, quien este año está multiplicando sus contrataciones. Para la infantil cuenta, por tercer año, con Andreu Sánchez.

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (1/7) /

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (2/7) /

Estreno en Turianova Turianova cumplirá este año su tercer ejercicio mientras en el barrio empieza a moverse tierra para la construcción del Centro Comercial, tan importante para vertebral todo el nuevo complejo residencial. En este tercer ejercicio estrenano artista: Carlos Sevilla será el responsable del proyecto.

De hace una semana

Hace una semana de los festejos en honor a la Virgen de los Desamparados. Hay flecos que merece la pena contar. Por ejemplo. Sabéis que es habitual que desde poblaciones, algunas a una distancia ya más que respetable, hagan una caminata por la tarde-noche para llegar a la plaza. ¿Quien las organiza también? Efectivamente, las comisiones de falla. Aqui tenéis una muestra: la comisión de Vicente Castell Maiques, que vinieron Avenida del Cid hacia abajo hasta la Plaza de la Virgen.

Peregrinos de Vicente Castell Maiques / Falla V. C. Maiques

Y estas fotos con cosas que contar.

Ésta, por ejemplo, es la de la Cruz Procesional. Para que no haya dudas. Es la que abrió la Procesión. La primera y la única y que abrió el camino a las comisiones de falla, que se integraron por ello plenamente en el festejo, sin subdivisiones.

La Cruz Procesional el Día de la Virgen / Moisés Domínguez

Y una imagen desde el balcón a la hora de la "mascletà" de la corte de Carmen Prades, apurando las subidas así de especiales. Anabel Calero y Ani Torregrosa miran el que ha sido su territorio más exclusivo