Pintor Segrelles renueva su siempre ambiciosa propuesta para las Fallas 2027

Pintor Segrelles da un giro de timón en material artística de cara a 2027, con la que mantendrá la tensión artística, pero a la vez en busca de un giro de timón después que, en los últimos años, los resultados hayan quedado por debajo de las expectativas vista la calidad de los trabajos plantados en plaza.

La comisión lleva muchos años sin escatimar. Ahora mismo han completado 20 ejercicios seguidos en Primera B y para ella han tenido firmas como las de Jesús Grao, Xavier Herrero y, en los últimos ejercicios, José Ramón Devís. Esta etapa, que ha sido de seis años, se ha completado con buena entente entra ambas partes. Devís ha reorientado el taller, plantando en juntas locales aún con el regusto del "no premio" del último proyecto, “Deeses i deus en el metavers” en esta plaza.

Para el nuevo ejercicio redoblan la apuesta y recurren a una sociedad de solvencia. No continuando en Duque de Gaeta, Enrique Iborra y Jesús de la Hoz tenían libre su plaza para Primera B, por lo que caen en esta demarcación.

Los falleros, con la falla del pasado ejercicio antes de la "cremà" / Falla Pintor Segrelles

Y "Javito" en infantiles

Para la falla infantil contarán nuevamente con una firma de no menor prestigio: Javier Álvarez-Sala Salinas, quien desde hace años ha dado un paso atrás en lo que son fallas grandes de alto nivel y ha virado parte de su producción de taller a las infantiles. El año pasado les dio un resultado excepcional, el mejor en años, con un tercer premio. Razón de sobra para que el acuerdo ya se firmara a pie de falla hace dos meses, durante la "plantà" de la misma.

El acuerdo con "Javito", que fue en plena plantà / Falla Pintor Segrelles

Las últimas 20 fallas de Pintor Segrelles

(Todas se plantaron en Primera B)

Año - Premio Falla / Ingenio - Artista

2006 12º / - Jesús Grao

2007 6º / - Jesús Grao

2008 13º / - Inmaculada Ibáñez

2009 12º / - Emilio Miralles

2010 7º / - Emilio Miralles

2011 10º / - Emilio Miralles

2012 17º / - Xavier Herrero

2013 9º / - Xavier Herrero

2014 15º / - José López Ibáñez

2015 7º / 2º José López Ibáñez

2016 11º / - José López Ibáñez

2017 8º / - José López Ibáñez

2018 14º / - José López Ibáñez

2019 - / 3º José López Ibáñez

2021 8º / - José Ramón Devís

2022 12º / - José Ramón Devis

2023 10º / - José Ramón Devis

2024 7º / - Jose Ramón Devis

2025 - / 2º José Ramón Devis

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