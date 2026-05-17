Pintor Segrelles renueva su siempre ambiciosa propuesta para las Fallas 2027
Tras 20 años consecutivos en Primera B, anuncia un cambio de rumbo artístico en la falla grande
Pintor Segrelles da un giro de timón en material artística de cara a 2027, con la que mantendrá la tensión artística, pero a la vez en busca de un giro de timón después que, en los últimos años, los resultados hayan quedado por debajo de las expectativas vista la calidad de los trabajos plantados en plaza.
La comisión lleva muchos años sin escatimar. Ahora mismo han completado 20 ejercicios seguidos en Primera B y para ella han tenido firmas como las de Jesús Grao, Xavier Herrero y, en los últimos ejercicios, José Ramón Devís. Esta etapa, que ha sido de seis años, se ha completado con buena entente entra ambas partes. Devís ha reorientado el taller, plantando en juntas locales aún con el regusto del "no premio" del último proyecto, “Deeses i deus en el metavers” en esta plaza.
Para el nuevo ejercicio redoblan la apuesta y recurren a una sociedad de solvencia. No continuando en Duque de Gaeta, Enrique Iborra y Jesús de la Hoz tenían libre su plaza para Primera B, por lo que caen en esta demarcación.
Y "Javito" en infantiles
Para la falla infantil contarán nuevamente con una firma de no menor prestigio: Javier Álvarez-Sala Salinas, quien desde hace años ha dado un paso atrás en lo que son fallas grandes de alto nivel y ha virado parte de su producción de taller a las infantiles. El año pasado les dio un resultado excepcional, el mejor en años, con un tercer premio. Razón de sobra para que el acuerdo ya se firmara a pie de falla hace dos meses, durante la "plantà" de la misma.
Las últimas 20 fallas de Pintor Segrelles
(Todas se plantaron en Primera B)
Año - Premio Falla / Ingenio - Artista
2006 12º / - Jesús Grao
2007 6º / - Jesús Grao
2008 13º / - Inmaculada Ibáñez
2009 12º / - Emilio Miralles
2010 7º / - Emilio Miralles
2011 10º / - Emilio Miralles
2012 17º / - Xavier Herrero
2013 9º / - Xavier Herrero
2014 15º / - José López Ibáñez
2015 7º / 2º José López Ibáñez
2016 11º / - José López Ibáñez
2017 8º / - José López Ibáñez
2018 14º / - José López Ibáñez
2019 - / 3º José López Ibáñez
2021 8º / - José Ramón Devís
2022 12º / - José Ramón Devis
2023 10º / - José Ramón Devis
2024 7º / - Jose Ramón Devis
2025 - / 2º José Ramón Devis
2026 - / - José Ramón Devis
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