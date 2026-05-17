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La Regina de Maig de la falla Císcar-Burriana recibe flores, música, danza... y un poco de agua

La comisión de Gran Vía celebra su peculiar acto de exaltación en honor de su fallera mayor infantil 2026, aunque la lluvia apareció en el último tramo

Proclamación de la Regina de Maig de la falla Císcar-Burriana

Proclamación de la Regina de Maig de la falla Císcar-Burriana

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Proclamación de la Regina de Maig de la falla Císcar-Burriana /

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La comisión de Císcar-Burriana cambió el acto de proclamación de su Regina de Maig. En su momento tenían lugar el domingo a mediodía y en no pocas ocasiones se celebraban bajo un sol asfixiante. Ahora va en sesión vespertina y con lo que se encontraron fue con el tormentón que se abatió sobre la ciudad viniendo desde el oeste a lo largo de la tarde. Deslució, pero no malogró, el festejo porque llegó en su parte final, por mucho que tuviera que rematarse entre paraguas. De la misma forma que, en otras cosas, han sido con parasoles. La fallera mayor de València, Carmen Prades, acudió a presenciar el festejo, que es único en el censo fallero de la ciudad.

Alegoría de iniciación

La fiesta es una especie de rito de iniciación, una puesta de largo bajo la cláve de la música, la danza y la flor, que protagoniza no una niña con la mayoría de edad a punto de cumplir, sino más en el ámbito infantil. Tanto es así que, por ejemplo, la elegida este año es Blanca Hidalgo Maravilla, quien ha sido fallera mayor infantil de la comisión en el último ejercicio y que fue la que recibió la corona de flores que la unge como reina mayal. Un "sarao" completó la jornada.

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (6/7)

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Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (6/7) /

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (y 7/7)

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