Paco Torres sí que plantará en València en las Fallas 2027

El artista Paco Torres, finalmente, sí que plantará falla en València. Después de haber anunciado, aun antes de la plantà, su renuncia a la alta competición en València, quedaba la duda de qué pasaría con el tercer y último proyecto que planta en la ciudad, exigente, pero con mucho menos ahogo que lo que supone la Especial y la Primera A. Daba la sensación de que aquí podría haber una excepción como, finalmente, ha ocurrido.

Tal como estaba previsto, el taller se ha orientado hacia juntas locales, donde ocurre lo mismo: los márgenes son mejores y la presión existe, pero es mucho menos asfixiante. Así, durante las últimas semanas se ha ido confirmado su presencia en comisiones como en Abú Masaifa de Xàtiva, l'Amistat de Riba-roja o Carrer de Lliria de Benaguasil -en el que ya plantaba previamente-.

En el Cap i Casal era responsable de la Plaza del Pilar -de la que es fallero- y Avenida del Oeste. El 4 de marzo anunció que se bajaba de los dos caballos para reorientarse y "recuperar la esencia de nuestra artesanía y poder reencontrarme con el artista que soy".

La falla ganadora del pasado año / Moisés Domínguez / D

Ambiciosos desde hace veinte años

Quedaba una pieza pendiente: Jesús-San Francisco de Borja y ahí es donde la entente se ha materializado. Continuará en una demarcación que se mueve entre Segunda B y Segunda A. Precisamente, en estas dos categorías plantó en 2025 y 2026 respectivamente y con el mismo resultado en ambos casos: primer premio. La falla Zenete dio un salto cualitativo terciada la primera década del siglo y se ha ido rodeando de artistas de renombre, a la vez que ascendía a la zona noble de la tabla. Paco Torres era el siguiente después de Paco Giner, SacabutxArt, Paski Roda o Sergio Musoles y plantar en este cruce sí que le permitirá desarrollar el proyecto con la serenidad que reclamaba.

Fank Fons, con el presidente José Acosta / Falla Jesús-SFB

Estreno en infantiles

La comisión completa su oferta con la falla infantil, donde sí que hay cambio: el responsable será Frank Fons, quien se presentó el pasado ejercicio en Castellón-Segorbe, donde también ha sido renovado.

Carmen Prades visita Alicante para la proclamación de la Bellea del Foc, María Pastor /