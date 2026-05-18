La falla que renueva porque tiene, ahora mismo, la tercer mejor racha de premios de la historia de la fiesta

Marqués de Montortal-José Esteve presentará en 2027 una nueva propuesta que la puede ayudar a seguir mejorando el historial en los premios infantiles y que le pueda acercar, números en la mano, a la mejor serie histórica de la historia de las fallas. Tanto es así, que no hay precedente en fallas infantiles y que tan solo dos grandes tienen, ahora mismo, mejores resultados desde que las Fallas son Fallas.

La serie es bárbara: en los últimos doce años, entre Mario Pérez (los cinco primeros) y Xavier Gurrea (los siete siguientes) han dado a esta comisión once podios, incluyendo 7 victorias y cuatro segundos premios. Tan solo hubo un "mal resultado", si como tal se puede considerar el cuarto premio de 2024. Todo ello además acompañado de hasta ocho premios de ingenio y gracia. El pasado año, "Mediterrània", del responsable de Cap de Suro, les volvió a entrar por la puerta de ganadores. A lo que hay que añadir, antes de la plantà, que el propio Gurrea ya había ganado, convertido en ilustrador, el premio Armando Serra Asensio a la mejor portada de llibret infantil.

Mediterrània, la última victoria de Xavier Gurrea en José Esteve, el pasado mes de marzo / X. Gurrea

Los únicos que lo superan son...

¿Quienes mejoran esas cifras? Tan solo dos antecedentes. El más cercano es Ingeniero Vicente Pichó-Avenida de Valladolid, que acumula catorce años sin bajarse del podio en el periodo de 2001 a 2014, incluyendo nueve victorias, tres segundos premios y dos "bronces", aún sabiendo que contaban con la ventaja de que plantaba -y sigue plantando- un fallero de la comisión, José Antonio Marco, lo que les permitía plantar en secciones bajas.

Y la mejor entre las mejores, previsible: el Mercado Central y su época histórica, en la que sumó 18 años desde 1943 con el mismo "pinchazo" en forma de cuarto premio -"accésit" se le llamaba genéricamente- para un proyecto de Salvador Peris, más 12 victorias -todas de Regino Mas, cuatro subcampeonatos (uno de Regino, dos de los hermanos Fontelles y uno de Juan Huerta) y un tercer premio de Tortosa Biosca.

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Esta racha la ha materializado la comisión transitando desde los primeros años en Octava sección y después fluctuando sobre todo entre la Quinta y la Sexta.

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (4/7) /