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La falla que renueva porque tiene, ahora mismo, la tercer mejor racha de premios de la historia de la fiesta

Comision y artista han vuelto a rubricar la continuidad

Comision y artista han vuelto a rubricar la continuidad / Falla José Esteve

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Marqués de Montortal-José Esteve presentará en 2027 una nueva propuesta que la puede ayudar a seguir mejorando el historial en los premios infantiles y que le pueda acercar, números en la mano, a la mejor serie histórica de la historia de las fallas. Tanto es así, que no hay precedente en fallas infantiles y que tan solo dos grandes tienen, ahora mismo, mejores resultados desde que las Fallas son Fallas.

La serie es bárbara: en los últimos doce años, entre Mario Pérez (los cinco primeros) y Xavier Gurrea (los siete siguientes) han dado a esta comisión once podios, incluyendo 7 victorias y cuatro segundos premios. Tan solo hubo un "mal resultado", si como tal se puede considerar el cuarto premio de 2024. Todo ello además acompañado de hasta ocho premios de ingenio y gracia. El pasado año, "Mediterrània", del responsable de Cap de Suro, les volvió a entrar por la puerta de ganadores. A lo que hay que añadir, antes de la plantà, que el propio Gurrea ya había ganado, convertido en ilustrador, el premio Armando Serra Asensio a la mejor portada de llibret infantil.

Mediterrània, la última victoria de Xavier Gurrea en José Esteve, el pasado mes de marzo

Mediterrània, la última victoria de Xavier Gurrea en José Esteve, el pasado mes de marzo / X. Gurrea

Los únicos que lo superan son...

¿Quienes mejoran esas cifras? Tan solo dos antecedentes. El más cercano es Ingeniero Vicente Pichó-Avenida de Valladolid, que acumula catorce años sin bajarse del podio en el periodo de 2001 a 2014, incluyendo nueve victorias, tres segundos premios y dos "bronces", aún sabiendo que contaban con la ventaja de que plantaba -y sigue plantando- un fallero de la comisión, José Antonio Marco, lo que les permitía plantar en secciones bajas.

Y la mejor entre las mejores, previsible: el Mercado Central y su época histórica, en la que sumó 18 años desde 1943 con el mismo "pinchazo" en forma de cuarto premio -"accésit" se le llamaba genéricamente- para un proyecto de Salvador Peris, más 12 victorias -todas de Regino Mas, cuatro subcampeonatos (uno de Regino, dos de los hermanos Fontelles y uno de Juan Huerta) y un tercer premio de Tortosa Biosca.

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Esta racha la ha materializado la comisión transitando desde los primeros años en Octava sección y después fluctuando sobre todo entre la Quinta y la Sexta.

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (4/7)

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Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (6/7)

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