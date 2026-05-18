El primer gran espolín de la temporada... y todo un catálogo de telas de estreno en Alicante

La temporada de la indumentaria tradicional está en zona alta. En el ámbito de las comisiones de falla, porque es el momento en el que las futuras falleras mayores, las de 2027, están eligiendo sus cortes de tela sobre un catálogo que ya está en marcha. Pero hay otras fiestas que tienen otros tiempos. Y por eso, la Proclamación de Alicante ha desvelado los primeros grandes diseños de la temporada. Si por temporada consideramos el calendario de marzo a marzo, aunque también es aplicable como referencia total en la fiesta hermana.

Alicante da a sus bellezas un espolín que se llama, precisamente, "Bellea del Foc", elaborado por Vives y Marí. Con varias particularidades:

- No es el diseño histórico único desde que se confecciona un espolín en el año 2002. Anteriormente se confeccionaron modelos como "Lucentum" y "Akra Leuka"

- Es el mismo para las dos bellezas

- El color no lo eligen las representantes. Por un motivo muy sencillo: el calendario fogueril señala apenas quince días entre conocer el nombre de las representantes y su imposición de banda.

Es decir, en cuanto salen elegidas se les toma las medidas y se procede a confeccionar las faldas.

Carmen Prades visita Alicante para la proclamación de la Bellea del Foc, María Pastor /

Alternancia claros-oscuros

Este año, Vives y Marí ha apostado por el color oscuro para la mayor y el oscuro para la infantil. Al revés que el año pasado e igual que en 2024.

"Tinto" es el color elegido para la belleza adulta, María Pastor, tonalidad "que aporta profundidad y realza el conjunto, especialmente en combinación con el tradicional corpiño negro".

La infantil, Leire Arellano desveló un suave rosa "Palermo", una tonalidad novedosa incorporada el pasado año a la paleta de la firma, "que aporta frescura y personalidad al conjunto".

El espolín ha sido tejido en seda natural, con una urdimbre de 6.210 hilos y una elaborada trama que integra 46 colores distintos y tres metales.

Marta Mercader vuelve a Alicante para la imposición de la banda a la Bellea del Foc 2026 /

Las sedas de las damas

Estos colores también tienen que estar contrastados con los de las damas. Así, las mayores dialogaron el Tinto con un lampas de seda natural en tono amarillo "Citrino" con el dibujo "San Damián", compuesto por 12 colores y un metal oro, dando lugar a un conjunto luminoso y muy distinguido.

También se producía un poderoso contraste con las damas infantiles: el rosa Palermo está flanqueado por seis sedas color Azul "Lambro" y el dibujo "Eternity". Este diseño está trabajado con 15 colores y un metal.

Vives y Marí confecciona además para la bellea del foc otras dos faldas, un lampas "Mendía" en color Malachite y una tercera falda, un "San Joel" en color arena, ambas a 16 colores y un metal.

Para las damas también habrá un lampas "Massana" en color Rojo Amapola en doce colores y un metal.

La triada de Vives y Marí también se da con la bellea infantil: dos lampas a 16 colores y un metal de nombre "Arribas" en Azul Infante y un "Lamballe" de color Laurel. Las damas infantiles llevarán un "Milos" de Marrón Arce.

Comisiones de falla en la Procesión de la Virgen (2/7) /

Y las telas de Sedería Tradicional Valenciana

No es ésta el único equipamiento que tendrán las representantes fogueriles. Así, Sedería Tradicional Valenciana se encargará de proprocionarles una tela a cada una.

La bellea del foc tendrá un "San Paco" de color Oxford, -de la familia de los azules-, un diseño "clásico, sencillo y elegante, trabajado con doce colores en tonos vibrantes y un sutil metal oro", mientras que las damas mayores lucirán en una parte de sus compromisos oficiales un "Nebiye"en color Verde Jade, tramado con un solo color para contrastar con el fondo.

La belleza infantil tendrá un "Albufereta" en color blanco óptico, un dibujo floral simétrico con ramo central y un diseño "fresco, luminoso y alegre". Sus damas tendrán un brocatel "Zafra" de color rojo tramado en oro "como protagonista absoluto del tejido".