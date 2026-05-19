La asamblea quiere "rascar" un día de Fallas en el fin de semana del 5-7 de marzo

La asamblea de presidentes no quiere dejar de "rascar" el fin de semana de "pre-prefallas"; es decir, el del 5 al 7 de marzo. De cara al próximo año, las normas que se han dado están claras: las carpas estarán inauguradas el 12 de marzo, viernes, y la primera gran verbena será el 13 de marzo, sábado. No se contempla el fin de semana previo. Pero el gigantismo del programa lleva a que haya ganas de marcha desde el fin de semana anterior. Y eso se ha suscitado en la asamblea de presidentes por segunda vez. Porque ya en la anterior reunión se mostró cierto fastidio por no poder celebrar en la calle el 6 o 7. En la reunión de mayo se volvió a suscitar. El concejal Santiago Ballester les pidió tiempo para dar una contestación definitiva.

Esto hace referencia a poder cerrar la calle para celebrar o paellas, hinchables o cualquier otro acto. Pero, en cualquiera de los casos, sería una celebración menor, con poca afectación. Lo que está claro es que no se podrán instalar ni escenarios ni carpas. Ni una autorización de zona de actividades a partir de esas fechas. Una situación, en todo caso, más en la línea del fin de semana anterior, en el que, el 28 de marzo, y coincidiendo con el día de la Crida, se autoriza a las comisiones a "salir a la calle" para celebrar actividad, que termina después de comer, cuando ya se marchan hacia las Torres de Serranos.

En 2010, el Prefallas fue el día 13

La combinación de fechas del próximo mes de marzo no se producía desde el año 2010, puesto que, cuando pudo tener lugar, "saltó" por el año bisiesto en 2016 y la siguiente ocasión, 2021, solo hubo "Fallas Virtuales".

En aquel 2010 no hubo actividad en el fin de semana del 5-7. Como acto oficial se celebró la Cabalgata del Ninot y Cuba-Puerto Rico encendió sus luces -no había una "encesa" general, como en la actualidad-. Y sería el sábado 13 cuando el programa explotaría con numerosas verbenas, el PreFallas en toda regla, que por entonces ya estaba posicionado.

Actos del 13 de marzo de 2010, el auténtico Prefallas / RLV

Ahora, en la asamblea se está pidiendo disponer de la calle para hacer algún acto.

La previsión es que, en el mejor de los casos, se permita ese corte menor, y preferiblemente en domingo, para una matinal y mediodía festivo. Lo que no habrá es ni tardeos ni, mucho menos, verbena.

Las jornadas de orquestas y discomóviles en la calle será el 13, 15, 16, 17 y 18, tal como se informó ya a primeros de ejercicio.

En lugar de mojitos, más comida

En la asamblea también se preguntó a colación de la prohibicíon de venta de mojitos. Lo hizo la falla Cádiz-Denia, que hizo el ruego de si al perder uno de esos puestos podría aumentar el número de puestos de alimentos manipulados para cubrir esa baja y también ha pedido control para los establecimientos que venden alcohol de manera alternativa y montan ruido y son ajenos a la falla y a los puestos de venta. Ballester cogió el ruego para que la falla no pierda el número de puestos y planteará que sea de alimentación, el otro ruego lo trasladará a la Policía Local de Valencia.