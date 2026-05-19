Empieza la carrera por ser fallera mayor de València 2027: empieza la inscripción

El calendario de las Fallas llega este miércoles a uno de sus momentos más esperados por una buena parte de la sociedad fallera. Empieza la inscripción para la más larga y tensa de las carreras del año: la elección de las falleras mayores de València y cortes de honor de 2027.

Faltaba el refrendo de al asamblea, que se saldó por unanimidad de los presentes. Lo más importante, formalmente hablando, es el endurecimiento en las condiciones para ser jurado de la fase final porque "recogiendo las sensibilidades mostradas", se exigirá ahora una declaración jurada de los candidatos para asegurar que no tiene relaciones invalidantes con cualquiera de las candidatas. Así mismo, habrá un control diario de las actividades con las candidatas, el porqué de cada una y, lo más importante, la asistencia de la totalidad de los jurados.

Del 20 de mayo al 15 de junio hay de tiempo para inscribir a las candidatas. La práctica totalidad de ellas son, serán, las falleras mayores de las comisiones que han ocupado el cargo el pasado ejercicio. Una cantidad menor son, serán, falleras inscritas por renuncias de las que han ostentado el cargo en las comisiones o que optan porque no ha habido fallera mayor en las mismas.

Condiciones para ser candidata

La candidatas tienen que reunir unas condiciones relativamente sencillas: estar apuntada a la comisión dos ejercicios por lo menos -el pasado y el actual- y no podrá presentarse ninguna aspirante que esté sujeta a sanción o expediente disciplinario de posible sanción pendiente de resolver por la Delegación de Incidencias de la Junta Central Fallera o instancia superior.

Esta es la Corte de Honor de las Fallas 2026 /

Esta es la Corte Infantil de las Fallas 2026 /

Fechas de preselecciones

Las preselecciones comenzarán el 26 de junio en el Pabellón Norte, mientras que el resto de fechas habilitadas son el 27 y 28 de junio y los días 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17 y 18 de julio en los dos pabellones. En esas mismas fechas pueden celebrarse allá donde lo consideren los sectores.

Para ello, los sectores tienen que mostrar su predilección por alguna de las fechas y, en caso de coincidir y no llegar a ententes, se sortea. Los sectores que tienen fallera en la corte de honor mayor deberán tener en cuenta que 27 y 28 de junio, Carmen Prades y su corte de honor se encuentran de visita en Burgos, a efectos de los recibimientos que se les quiera hacer (Seu-Xerea-Mercat, Roqueta-Arrancapins, Rascanya, Pla del Remei-Gran Via, Pla del Reial-Benimaclet, Jesús...).

El plazo para escoger fecha será hasta el 25 de mayo y el sorteo tendrá lugar el 28 de mayo a las 19 horas, para los casos que haya coincidencia.

El 20 de mayo también empieza la inscripción para presentarse a jurado de preselecciones.

Durante el mes de julio se llevará a cabo las preselecciones y, al volver de verano, llegará la fase final, con las 73 y 73 aspirantes convocadas para la segunda fase que terminará en el Roig Arena con las trece y trece cortes de honor. Finalmente, la Telefonada tendrá lugar pasado el fin de semana del 9 d'Octubre. Cinco meses de proceso desde que se estampa la firma en el boletín de inscripción.