Las fallas municipales de 2027 ya tienen artistas: Pepe Baenas hará la grande y Ceballos & Sanabria, la infantil

Las fallas municipales de València del próximo año ya tienen nombre. Las realizarán dos clásicos del sector: Pere Baenas (la grande) y Ceballos & Sanabria (la infantil). Así lo ha anunciado este jueves el jurado encargado de elegir los monumentos de 2027, para los que se habían presentado seis candidaturas. A realizar la grande aspiraban el propio Pere Baenas, Manolo García con su hijo, y este último en solitario. Para la infantil, por su parte, los aspirantes eran Ceballos & Sanabria, Vicente Julián García Pastor y Pedro Mascarell. Todo apunta a que Baenas, que ya plantó en 2024 en la plaza del Ayuntamiento, apostará esta vez por la monumentalidad, sobre todo tras el triunfo de la falla de este año dedicada a Chaplin.

Reunión del jurado de la falla municipal de 2027. / Levante-EMV

La falla grande ganadora “Vuelvo a mi tierra” ha sido presentada por Baenas Tándem (Pere Baenas y su hijo), con diseño de José Luís Santés. Tendrá un presupuesto de 240.000 euros y se ha impuesto a los proyectos de Manolo García & Manolo García, con diseño de José Aguilar y Manolo García Lleonart, con diseño de Javier Valiente.

El jurado ha estado formado por Vicente Alventosa Carro, Mª Pilar Giménez Santamaría y Mª Desamparados Olmos Farinós, a propuesta del Grupo Popular; Georgina Torres García y Víctor Valero Valero, por Compromís; María Jesús Giménez Pinto, por el Grupo Socialista; y María Pilar Moral Barraca, por Vox.

Falla infantil

Para la Falla Infantil se ha elegido como lema “Temps de falles” de Ceballos & Sanabria, que cuenta con presupuesto de 44.000 euros. Además se habían presentado las propuestas de Pedro Mascarell Villarreal, con diseño de Gema Márquez Benavent, dirección artística de Ramón Espinosa Aguilar e ilustración digital de Lesly Hernández; Vicente Julián García Pastor, con diseño de Juan Ramón Vázquez García.

El jurado de la falla infantil figuran María Estela Arlandis Ferrando, Arantxa Silla Correcher y Mª Soledad Burgos Piqueras, a propuesta del Grupo Popular; Reyes Pérez Manglano y Juanjo Medina Bonilla, por Compromís; Zvonimir Ostoic, por el Grupo Socialista; y María Gonzálbez Bernad, por Vox.

Los bocetos de los artistas ganadores se darán a conocer el 11 de junio en la Ciudad del Artista Fallero en el Espacio Multidisciplinario Els Tallers, conociéndose así los detalles de las dos fallas que presidirán la plaza del Ayuntamiento el próximo mes de marzo.

Noticias relacionadas

Los jurados han tenido en cuenta para su elección la solvencia técnica y artística global del proyecto, así como su originalidad, el carácter satírico, la claridad conceptual, la calidad compositiva y espacial, la accesibilidad, la relación visual desde el exterior y la adecuación de los materiales a una cremà lo más limpia y respetuosa posible con el medio ambiente.