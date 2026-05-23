La periodista y fallera de la corte 2009 Ana Cuesta vuelve a València para celebrar su boda con Guillermo Calavía

Ana Cuesta hizo un día la maleta y se marchó a Madrid sin saber qué le depararía el futuro. En la maleta llevaba la vocación de periodista, la ilusión por hacer carrera y el miedo y la incertidumbre de saber que las oportunidades eran pocas y que alguna puerta, como la de la extinta Canal 9, se había cerrado. La perseverancia tuvo premio, metió la cabeza y ahora el cuerpo entero: es uno de los rostros más consolidados de la comunicación. Por su mano pasan las noticias de laSexta los fines de semana y no pocas presentaciones de eventos. Su carrera ascendente se iba celebrando por todo ese grupo de amigos de toda la vida, que siguieron con satisfacción cómo todo lo que había apuntado en València se iba materializando en el plató de las televisiones nacionales.

Pero la tierra es la tierra, el hogar y la zona de confort. La familia, las amistades, las Fallas... y por eso volvió a casa para contraer matrimonio con Guillermo Calavía. Y así, la periodista y el directivo de una tecnológica americana, después de tres años de noviazgo, convocó a los de aquí y a los de allí para la fiesta del enlace.

Guille, gaditano, criado en Madrid ya es un apasionado de Valencia y de las Fallas. Así que desde el primer momento tuvieron claro que el enlace tendría lugar en la ciudad de la novia. La Iglesia de San Juan de la Cruz acogió la ceremonia este sábado.

Entre los asistentes al enlace, compañeros y amigos de profesión de la novia. Periodistas de laSexta como Paula del Fraile, Joaquín Castellón, Marina Valdés o Bea Zamorano. También acompañaron a la pareja colegas de otros medios, el grupo de amigos que, fuera de cámaras, cambian competencias y "shares" por amistad. Allí estaban Matías Prats y Claudia Collado (Tele 5), Alba Lago (Cuatro) o Cristina Pampín (TVE).

El caso único en la historia de cortesanas... gemelas

Pero también estaba la vertiente fallera. Porque Ana Cuesta pasó por lo más alto de la fiesta en 2009, cuando formó parte de la corte de honor de aquel año, con Marta Agustín de fallera mayor. Ana protagoniza además una anécdota imposible en ese mundo, redondeada seis años después con su hermana Laura: ser la primera vez que dos hermanas gemelas pasan por el cargo representativo. Una y dos veces protagonizaron ambas dos sesiones gráficas en el Extra de Fallas de Levante-EMV.

Junto a ellas, la "colla" fallera ruzafeña. Desde Jaime Bronchud a Ángeles Hernández, José Gisbert, Juan Ramón Vázquez, Bárbara Palop... y también la fallera mayor de València 2018 y ahora concejala Rocío Gil, de cuya exaltación fue Ana la mantenedora, en uno de esos discursos que dejan huella por saber leer como nadie el qué, el cómo y el porqué.

Hasta el mundo del fútbol y del Valencia CF estuvo representado porque uno de los amigos del novio es Miguel Ángel Ferrer "Mista", referente de una época seguramente más feliz.

La novia lució un vestido diseñado por Castellar Granados, creado para ella con drapeados en lino seda, que acompañó con una mantilla del S.XVIII en encaje de punto duquesa. Ana adquirió esta pieza antigua hace unos años para llevarla en la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados y ahora ha querido adaptarla para su traje de novia.

Himno de la Coronación y Salve Marinera

La ceremonia religiosa ha estado acompañada por las voces del coro infantil Virelai de Quart de Poblet. En el remate de la misma se unieron el Himno de Coronación de la Virgen de los Desamparados y la Salve Marinera. El primero, por ella; el segundo, por él, dada la vinculación familiar del novio con la Armada Española.

Toda la boda ha estado coordinada por Cristina Caletrío que ha diseñado junto a la pareja cada detalle del un enlace muy personal. La decoración ha estado marcada por el azul marino, la flores blancas y una las grandes aficiones de la novia: la cerámica. Durante meses ha estado modelando las piezas que han decorado el espacio y que han aportado un carácter especial y particular a la celebración.

La pareja se guarda la Luna de miel al verano, donde partirán al otro extremo del mundo: primero, a una Nueva Zelanda que les recibirá con el invierno austral y después al trópico para elegir playas turquesas pero en un lugar excepcionalmente original: las Islas Cook.

Wedding Planner: Cristina Caletrio

Vestido Novia: Castellar Granados

MUAH: Isa Álvarez y Charly Jiménez

Zapatos: Roger Vivier

Joyas: Joyas antiguas Sardinero y M de Paulet

Mantilla: Antigüedades Me Encanta

Chaqué Novio: Bon Vivant

Niños de arras: Labubé

Música: A Ritmo de Dúo/ Los Himnóticos

Flores: El Taller de Clo

Sonido y Luces: Audioprobe

Fotos: Javier Gurrea

Vídeo: Azul Marlea

Papelería: Kuramae / Barbasan