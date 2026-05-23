La periodista y fallera de la corte 2009 Ana Cuesta vuelve a València para celebrar su boda con Guillermo Calavía
La comunicadora, que presenta los informativos de laSexta Fin de Semana reúne a periodistas y protagonistas del mundo fallero en su día más feliz
Ana Cuesta hizo un día la maleta y se marchó a Madrid sin saber qué le depararía el futuro. En la maleta llevaba la vocación de periodista, la ilusión por hacer carrera y el miedo y la incertidumbre de saber que las oportunidades eran pocas y que alguna puerta, como la de la extinta Canal 9, se había cerrado. La perseverancia tuvo premio, metió la cabeza y ahora el cuerpo entero: es uno de los rostros más consolidados de la comunicación. Por su mano pasan las noticias de laSexta los fines de semana y no pocas presentaciones de eventos. Su carrera ascendente se iba celebrando por todo ese grupo de amigos de toda la vida, que siguieron con satisfacción cómo todo lo que había apuntado en València se iba materializando en el plató de las televisiones nacionales.
Pero la tierra es la tierra, el hogar y la zona de confort. La familia, las amistades, las Fallas... y por eso volvió a casa para contraer matrimonio con Guillermo Calavía. Y así, la periodista y el directivo de una tecnológica americana, después de tres años de noviazgo, convocó a los de aquí y a los de allí para la fiesta del enlace.
Guille, gaditano, criado en Madrid ya es un apasionado de Valencia y de las Fallas. Así que desde el primer momento tuvieron claro que el enlace tendría lugar en la ciudad de la novia. La Iglesia de San Juan de la Cruz acogió la ceremonia este sábado.
Entre los asistentes al enlace, compañeros y amigos de profesión de la novia. Periodistas de laSexta como Paula del Fraile, Joaquín Castellón, Marina Valdés o Bea Zamorano. También acompañaron a la pareja colegas de otros medios, el grupo de amigos que, fuera de cámaras, cambian competencias y "shares" por amistad. Allí estaban Matías Prats y Claudia Collado (Tele 5), Alba Lago (Cuatro) o Cristina Pampín (TVE).
El caso único en la historia de cortesanas... gemelas
Pero también estaba la vertiente fallera. Porque Ana Cuesta pasó por lo más alto de la fiesta en 2009, cuando formó parte de la corte de honor de aquel año, con Marta Agustín de fallera mayor. Ana protagoniza además una anécdota imposible en ese mundo, redondeada seis años después con su hermana Laura: ser la primera vez que dos hermanas gemelas pasan por el cargo representativo. Una y dos veces protagonizaron ambas dos sesiones gráficas en el Extra de Fallas de Levante-EMV.
Junto a ellas, la "colla" fallera ruzafeña. Desde Jaime Bronchud a Ángeles Hernández, José Gisbert, Juan Ramón Vázquez, Bárbara Palop... y también la fallera mayor de València 2018 y ahora concejala Rocío Gil, de cuya exaltación fue Ana la mantenedora, en uno de esos discursos que dejan huella por saber leer como nadie el qué, el cómo y el porqué.
Hasta el mundo del fútbol y del Valencia CF estuvo representado porque uno de los amigos del novio es Miguel Ángel Ferrer "Mista", referente de una época seguramente más feliz.
La novia lució un vestido diseñado por Castellar Granados, creado para ella con drapeados en lino seda, que acompañó con una mantilla del S.XVIII en encaje de punto duquesa. Ana adquirió esta pieza antigua hace unos años para llevarla en la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados y ahora ha querido adaptarla para su traje de novia.
Himno de la Coronación y Salve Marinera
La ceremonia religiosa ha estado acompañada por las voces del coro infantil Virelai de Quart de Poblet. En el remate de la misma se unieron el Himno de Coronación de la Virgen de los Desamparados y la Salve Marinera. El primero, por ella; el segundo, por él, dada la vinculación familiar del novio con la Armada Española.
Toda la boda ha estado coordinada por Cristina Caletrío que ha diseñado junto a la pareja cada detalle del un enlace muy personal. La decoración ha estado marcada por el azul marino, la flores blancas y una las grandes aficiones de la novia: la cerámica. Durante meses ha estado modelando las piezas que han decorado el espacio y que han aportado un carácter especial y particular a la celebración.
La pareja se guarda la Luna de miel al verano, donde partirán al otro extremo del mundo: primero, a una Nueva Zelanda que les recibirá con el invierno austral y después al trópico para elegir playas turquesas pero en un lugar excepcionalmente original: las Islas Cook.
Wedding Planner: Cristina Caletrio
Vestido Novia: Castellar Granados
MUAH: Isa Álvarez y Charly Jiménez
Zapatos: Roger Vivier
Joyas: Joyas antiguas Sardinero y M de Paulet
Mantilla: Antigüedades Me Encanta
Chaqué Novio: Bon Vivant
Niños de arras: Labubé
Música: A Ritmo de Dúo/ Los Himnóticos
Flores: El Taller de Clo
Sonido y Luces: Audioprobe
Fotos: Javier Gurrea
Vídeo: Azul Marlea
Papelería: Kuramae / Barbasan
- Cinco días de cola en la calle Colón para conseguir uno de los relojes que Swatch lanza hoy con una marca de lujo
- Echa el freno: nuevos radares fijos en la ciudad de València
- El casco histórico de Patraix reclama una intervención urgente tras la caída de tres viviendas centenarias
- Balneario de Alameda: tres años taponando un manantial de aguas curativas
- Sergi Campillo deja su acta de concejal por Compromís en el Ayuntamiento de València
- La 'banda' de la Roqueta se refugia en un parking a escasos metros del ayuntamiento
- València rediseña el plan de San Miguel de los Reyes: elimina las torres y mantiene 575 nuevas viviendas
- La falla Barón de Patraix-Cuenca pide ayuda urgente para su fallerita Berta