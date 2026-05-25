Falleras y periodistas en el álbum de la fiesta nupcial de Ana Cuesta

Más de doce horas de celebración duró la boda de Ana Cuesta y Guillermo Calavía. Uno de los grandes acontecimientos sociales de València en lo que llevamos de año. No en vano, Ana Cuesta ha conseguido, a base de trabajo, trabajo y trabajo, ser una cara conocida. No ya por el hecho de "salir en la tele", sino por transmitir una imagen de seriedad, rigor y trabajo bien hecho ante la cámara. En València, por si no había duda, lo demostró en el atril de la exaltación de 2018. Donde aprendió lo que impone ese atril, mucho más que una cámara ante cientos de miles de personas, pero donde demostró lo que es estructurar un discurso y medir los tiempos y las formas a una fallera mayor de València, Rocío Gil, y su corte de honor. Como no sería que, pocos años después, en ese mismo atril le copiaron textualmente algunos de los párrafos.

Ana Cuesta reunió a todos sus amigos y buena cuenta de ello se ha dado durante las últimas horas. Levante-EMV ya informó nada más acabar la ceremonia, pero faltaba descatalogar el álbum de imágenes creado por Javier Gurrea y algunas de las fotos que las y los protagonistas inmortalizaron para sus redes sociales. Primero, en la ceremonia en San Juan de la Cruz que se convirtió en todo un acontecimiento para no pocos turistas que por allí pasaban y que se quedaron por los alrededores para "dotorear", porque aquello tenía aspecto de gran acontecimiento, que lo era. El padre de Guillermo, además, con las galas militares de general que fue su rango máximo tras una larga carrera miliar.

La boda de Ana Cuesta en la Iglesia de San Juan de la Cruz de València /

La corte de 2009... y mucho más

Una fallera que ha sido de la corte de honor reúne a sus compañeras de viaje en su día más importante. Desde 2009 la vida ha seguido su curso y ahora mismo muchas de ellas son ya madres y algunas están ya en el tiempo ser o haber sido madres de falleras mayores infantiles. Estaban su fallera mayor, Marta Agustín, más Alba María Puigcerver, Amparo Gallardo, Sonia Cuenca, Mari Carmen Agustí, Virginia Silla, Laura Company, Beatriz Soler... pero Ana es de amistades cortesanas "transversales": a lo largo de los años ha hecho también amigas de grupo pertenecientes a la familia fallera. Como Elena Gutiérrez (2004), Begoña Amorós (2013), Esther Pascual y María Marcos (2014). Además la propia Rocío Gil. Y sin ser corte, pero siendo falleros, el grupo ruzafeño con quien tanto ha crecido en la fiesta. De su tiempo de la JCF, el vicepresidente Pepe Boix y Sela Falcó.

La familia de periodistas

No se lo pasaron nada mal la comandita de periodistas con las que, en sus años en Madrid, ha ido creando grupo, amistad, comunidad y complicidad. Alba Lago, Ana Núñez Milara (que fue una de las testigos), Cristina Pampín, Matías Prats, Claudia Collado, Paula del Fraile, Joaquín Castellón, Marina Valdés, Bea Zamorano, Euprepio Padula, etcétera. Entre las que los elementos distintivos valencianos más les impactaron, como la "mascletà" o las paellas que se sirvieron durante el aperitivo.

HIlo conductor desde la invitación a la decoración

El diseño de ceremonia en San Juan de la Cruz, fiesta en La Cartuja de Ara Christi y toda la preparación previa lo llevó a cabo Cristina Caletrío, amiga personal desde hace años, inspirándose en un triple hilo conductor: la pasión de la novia por la cerámica -que remató en el "sitting" con piezas elaboradas por ella misma y con los meseros, también surgidos de sus manos- , con la cala como flor emblemática y con el azul marino como homenaje al uniforme militar de su suegro. Así transcurrió un relato que empezó en el diseño de la invitación y llegó hasta la decoración floral, materializada ésta por El Taller de Clo.

El traje fue de Castellar Granados, extremadamente versátil, porque hasta tres cambios de imagen hizo Ana durante la larga jornada: la del aperitivo amenizado por A Ritmo de Dúo y banquete, la del concierto vespertino de Los Himnóticos y el de la fiesta nocturna de Audioprobe que duró hasta después de medianoche. Para entonces aún había sorprendido a los invitados con una degustación de pizzas recién hechas.

Wedding Planner: Cristina Caletrio

Vestido Novia: Castellar Granados

MUAH: Isa Álvarez y Charly Jiménez

Zapatos: Roger Vivier

Joyas: Joyas antiguas Sardinero y M de Paulet

Mantilla: Antigüedades Me Encanta

Chaqué Novio: Bon Vivant

Niños de arras: Labubé

Música: A Ritmo de Dúo/ Los Himnóticos

Flores: El Taller de Clo

Sonido y Luces: Audioprobe

Fotos: Javier Gurrea

Vídeo: Azul Marlea

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Papelería: Kuramae / Barbasan

Revive el discurso de Ana Cuesta a Rocío Gil (a partir de 03:02:00)