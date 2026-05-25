El segundo boceto de 2027 ya tiene dueño... y también empieza a ser un madrugador clásico
Venezuela-Agustín Sales presenta sus propuestas con Fran Sierra como autor de los dos proyectos
La comisión de Venezuela-Agustín Sales acaba de presentar los bocetos de sus fallas 2027, de tal manera que se convierte nuevamente en una de las más madrugadoras, estableciendo casi lo más parecido a una liturgia. De hecho, el año pasado su "descoberta" fue prácticamente simultáneamente a la de Juan Bautista Vives, la comisión que lleva más años siendo la que establece la particular "ceremonia inaugural".
"Nankurunaisa" es un término japonés que viene a ser una expresión de buen augurio: "todo va a estar bien". Casi podría tener una similitud, a versión local, con aquel "Açó també passarà" que acompañó a La Meditadora. Pues sobre esa idea, bajo una estética basada en motivos nipones, Fran Sierra volverá a plantar la falla en esta demarcación. El artista alicantino se estrenó el pasado año y llevó a la comisión un séptimo premio en Cuarta C, además del mejor ninot de sección.
La falla infantil también será obra de Sierra, quien defenderá el noveno premio en la sección decimoquinta. Para 2027 pondrán en escena el proyecto "Aprenem".
Tres primeros premios en su historia
Acercándose al 60 aniversario (plantó por primera vez en 1969), Venezuela-Agustín Sales, "la comisión 199" tiene en sus vitrinas tres primeros premios a lo largo de su trayectoria, conseguidos en 1989, 2000 y 2019.
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