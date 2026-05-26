Agenda de la semana 26-31 de mayo: Fallas y Fiestas caminan juntas

El calendario festivo de la semana muestra un programa bastante amplio con la característica de que las fiestas se interrelacionan entre sí. Y un buen ejemplo es este martes, donde la sociedad fallera participa en dos eventos no precisamente falleros: falleras mayores y cortes de honor toman parte en el Besamanos a la imagen de la Mare de Déu en la sede de la Escolanía, formando parte de la serie que están llevando a cabo, por sectores, los cuadros de honor de las comisiones. Y poco después acompañarán a las falleras mayores de Sagunt-Quart en la procesión del Cristo de la Fe, donde las comisiones de falla dan músculo social a la procesión de la imagen titular de la Iglesia de Santa Mónica, que procesiona junto a la Virgen de los Desamparados y la Virgen del Consuelo como remate de las fiestas del barrio de Zaidía.

Pero a la vez, el calendario incluye actos oficiales, como la Gala de la Solidaridad del miércoles y momentos importantes del calendario, como el sorteo de las preselecciones y la confección definitiva del calendario para julio.

Los colectivos falleros también tienen su propio calendario, más allá del rimero de "Fiestas Andaluzas" que han caracterizado los últimos fines de semana. La Federación de Primera A empieza su calendario de actos ordinarios -más allá de la fiesta del 25 aniversario con el que empezaron el ejercicio-. Este jueves entregan a Vicente Martínez Aparici el premio Borumballa, además de reconocer al resto de artistas que plantaron en la categoría de plata.

La semana empieza con el Cristo de la Fe y acaba con Sant Bult, que tiene el domingo su procesión mayor, aunque la "baixà del Crist" es siempre el lunes.

Martes, 26 de mayo

Agenda. Subvención de Pirotecnia de las Fallas. Último día para la presentación de documentos

19 h. Besamanos de las falleras mayores de València y las cortes de honor.

19.30 h. En el Palacio de la Exposición, charla “Orígenes pictóricos de la Roca de la Fama del Corpus” a cargo de Andrés Ballesteros

20 h. Procesión del Cristo de la Fe por las calles del Barri de Sagunt

Miércoles, 27 de mayo

19 h. En La Petxina, Gala de la Solidaridad de la JCF

Jueves, 28 de mayo

19 h. En la JCF, sorteo del calendario de preselecciones a falleras mayores de València

19.30 h. En la JCF, reunión informativa de los campeoantos de Fútbol 7 y Fútbol Sala

19.30 h. En el casal de la Nova de Benicalap (nave de la Ciudad del Artista Fallero), entrega del Premio Borumballa de la Federación de Primera A a Vicente Martínez Aparici y reconocimiento al resto de artistas de la categoría.

Cumbre fallera ante el Cristo de la Fe de Zaidía /

Viernes, 29 de mayo

19.30 h. Fiestas de Sant Bult. Mostra de Música Popular Valenciana.

Sábado, 30 de mayo

19.30 h. Fiestas de Sant Bult. Pasacalle general a cargo de la Banda Ateneo Musical de Cortes de Pallás. A continuacion, traslado de la imagen desde la Casa Social a la Iglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol y pregón de María Elena Olmos.

20 h. En el hotel Silken, exaltación de las falleras mayores de El Pilar-Sant Francesc

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Domingo, 31 de mayo

12 h. Presentación del programa del 50 aniversario de la falla José María Haro-Poeta Mas y Ros

12 h. En los jardines del MUViM, concierto con la participación de los grupos de baile de las fallas Cádiz-Dènia y Obispo Amigó-Cuenca.

19 h. Procesión de Sant Bult por las calles de La Xerea. Entronización de la imagen y dansà.