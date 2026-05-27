El "rodilla en tierra" de las Hermanitas con Carmen y la corte
Actos oficiales, fichajes de artistas, curiosidades... las novedades de las Fallas 2027
La visita de Carmen Prades y la corte de honor a la procesión del Cristo de la Fe tuvo como preludio esta imagen: las trece acompañadas de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que regentan el asilo que forma parte del complejo de Santa Mónica.
Ahora bien, echen un vistazo a la foto que encabeza la galería: las monjas fueron a ponerse en la foto e hicieron un “rodilla en tierra” con una agilidad que para sí lo quisieran muchas personas de bastante menos edad. Por no hablar de las que se levantaron de la silla de ruedas para posar en la foto.
Fue la anécdota de la "passejà" de la imagen titular de la Iglesia de Santa Mónica, que sale en procesión junto con las otras dos advocaciones de la misma: la Virgen de los Desamparados y la Virgen del Consuelo, acompañados por la asociación de clavarios y las comisiones de falla de la Agrupación Sagunt-Quart, en un recorrido en el que hay paradas para cantar gozos y que termina bien entrada la noche.
La procesión se celebró unos minutos después del Besamanos, en el que estuvieron las infantiles. Y es que la JCF ha optado por repartir juego cada vez más en las procesiones y no sobrecargar la agenda de todas ellas. Hoy van las mayores, mañana las infantiles. Por ejemplo, el domingo irán solo las infantiles a Sant Bult, atendiendo además a que una de ellas, Claudia de los Ángeles, pertenece a la comisión del mismo nombre.
Como queda dicho, gran parte de las comisiones de Zaidía toman parte en la procesión. Esta es la galería diferenciada de cuadros de honor:
Está publicado, pero por si os lo perdistéis, aquí tenéis el vídeo del Besamanos de falleras mayores y cortes de honor. En el que tanto la imagen de la Virgen como Carmen Prades fueron de color "Terreta": por el manto regalado por esta última y por el espolín oficial.
Fichajes en Rubén Darío-Fray Luis Colomer
Rubén Darío-Fray Luis Colomer lo tenía claro desde las fiestas: querían continuar con el mismo equipo que en las pasadas fiestas. Y así va a ser finalmente: Víctor Navarro volverá a ser el responsable de la falla grande y Andreu Sánchez la infantil en 2027. Para Andreu Sánchez será la tercera falla en este cruce -más la grande que les plantó en 2025- y para Víctor Navarro, la tercera en dos etapas. El pasado marzo dio un resultado excelente: tercer premio de Falla y segundo de Ingenio y Gracia.
¿Y si mi artista no es agremiado?
Las comisiones deben entregar los datos económicos de sus fallas 2027 antes del 15 de junio para elaborar la Clasificación de Fallas.
Pero ¿y si una comisión planta con un no agremiado? Pues deberán presentar en la Secretaría de la Junta Central Fallera tambimén hasta el 15 de junio de 2026, dos copias del contrato privado para realizar la falla grande o infantil 2027.
Además del contrato los artistas deberán presentar:
- Copia del seguro de responsabilidad civil donde especifique que cubre la construcción, transporte y montaje de la falla.
- Recibo de estar al corriente de pago de dicho seguro
- Último recibo de autónomo o certificado de estar dado de alta poder ejercer la actividad.
Aquellas comisiones que firmen como tal y no tengan artista contratado ("Artista: La Comisión") deberán presentar copia del seguro de responsabilidad civil únicamente, dentro del mismo plazo.
José María Haro-Poeta Mas y Ros llega a los 50 años
En marzo de 1978, bajo la presidencia de Juan Bautista Llibrer y con una falla de Francisco Molero, que obtuvo un 21º premio, empezo la trayectoria de Jose María Haro-Poeta Mas y Ros. Haciendo cuentas, el próximo mes de marzo llegan al 50 aniversario. Una característica de esta comisión es que, a pesar de que nunca han ganado y nunca han tenido podio en falla grande, han sido bastante fieles a sus artistas, con periodos lardos de, por ejemplo, Juan Vicente Monzó, José Manuel Mora y, sobre todo, su artista fallero y "artista y fallero" Sergio Carrero. En los tres últimos años están logrando pedreas altas (octavo, sexto y quinto), las dos primeras con Carrero y la del pasado marzo con Rubén Vela. El domingo presentan los actos programados para celebrar la efemérides.
De boda a boda
Ya habéis visto que el pasado fin de semana fue todo un acontecimiento la boda de Ana Cuesta. Las nupcias falleras son siempre motivo de interés en una parte de la ciudadanía fallera. En la misma iglesia se casó, hace un año y medio, Carmen Sancho de Rosa. Estas fueron las dos galerías que os mostramos:
Cambios en Doctor Olóriz
Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero cambia de artista en busca de retornar la senda de la premiación. Para 2027 contará con una dupla que hace del ingenio una marca de la casa. Será obra de Toni Fornes -habrá que ver qué ninot mediático lleva a la Exposición- y contará con la ayuda como guionista de Juanjo García.
Para la falla infantil, por tercera vez, será obra de Salva Ferris.
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