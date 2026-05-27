El "rodilla en tierra" de las Hermanitas con Carmen y la corte

La visita de Carmen Prades y la corte de honor a la procesión del Cristo de la Fe tuvo como preludio esta imagen: las trece acompañadas de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que regentan el asilo que forma parte del complejo de Santa Mónica.

Ahora bien, echen un vistazo a la foto que encabeza la galería: las monjas fueron a ponerse en la foto e hicieron un “rodilla en tierra” con una agilidad que para sí lo quisieran muchas personas de bastante menos edad. Por no hablar de las que se levantaron de la silla de ruedas para posar en la foto.

Fue la anécdota de la "passejà" de la imagen titular de la Iglesia de Santa Mónica, que sale en procesión junto con las otras dos advocaciones de la misma: la Virgen de los Desamparados y la Virgen del Consuelo, acompañados por la asociación de clavarios y las comisiones de falla de la Agrupación Sagunt-Quart, en un recorrido en el que hay paradas para cantar gozos y que termina bien entrada la noche.

La procesión se celebró unos minutos después del Besamanos, en el que estuvieron las infantiles. Y es que la JCF ha optado por repartir juego cada vez más en las procesiones y no sobrecargar la agenda de todas ellas. Hoy van las mayores, mañana las infantiles. Por ejemplo, el domingo irán solo las infantiles a Sant Bult, atendiendo además a que una de ellas, Claudia de los Ángeles, pertenece a la comisión del mismo nombre.

Como queda dicho, gran parte de las comisiones de Zaidía toman parte en la procesión. Esta es la galería diferenciada de cuadros de honor:

Comisiones de Zaidía en la Procesión del Cristo de la Fe /

Está publicado, pero por si os lo perdistéis, aquí tenéis el vídeo del Besamanos de falleras mayores y cortes de honor. En el que tanto la imagen de la Virgen como Carmen Prades fueron de color "Terreta": por el manto regalado por esta última y por el espolín oficial.

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Moisés Domínguez

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