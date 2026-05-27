La "Terreta" de la Virgen y la "Terreta" de Carmen se unen en el Besamanos

Las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, y sus cortes de honor han cumplido con uno de los rituales del reinado: acudir a la sesión privada del Besamanos. En la misma capilla de la Escolanía en la que están desfilando los sectores falleros recibió a las 26 falleras para recibir las medallas de la patrona que incorporan a su banda.

La edición de este año tuvo un elemento simbólico añadido: el manto que llevó la imagen es el que regaló Carmen Prades y que estrenó en el Traslado de hace dos semanas. Era la primera vez que fallera y manto se reunían tras la entrega del mismo y, como era fácil prever, también Carmen llevó para la ocasión el espolín oficial, uniéndose dos "Terretas" en uno, el color acuñado tras el acto de Exaltación del pasado mes de enero y reinterpretado en la fiesta de la Patrona.

Besamanos de Falleras Mayores y Cortes de Honor 2026 /

Reconocimiento a Ana Belén Ferrer y Amparo Marín

La Hermandad de Seguidores ha incorporado la novedad de imponer cada año esa misma distinción a dos falleras mayores de València de años anteriores antes de que se instituyera esta costumbre. En esta ocasión han sido la infantil de València de 1995, Ana Belén Ferrer y la mayor de 1981, Amparo Marín.