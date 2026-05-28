El ejemplo de la "Fallera Biónica" emociona en la Gala de la Solidaridad de la JCF

Autoproclamada como "la primera fallera biónica", Carla Maronda fue la protagonista en primera persona de la Gala de la Solidaridad de la Junta Central Fallera.

A lo largo de la misma se dieron a conocer las comisiones galardonadas por haber organizado a lo largo del pasado ejercicio las más importantes acciones y proyectos de solidaridad e inclusión.

Desde hace tiempo, las comisiones de falla incorporan a su actividad anual alguna de carácter solidario, que puede ser un acto pequeño o puntual o un proyecto que dura todo el ejercicio, extensible o no a la propia temática del monumento fallero.

Con el ejercicio completado, las comisiones enviaron las memorias de lo realizado, obteniendo varias de ellas el reconocimiento de manos de las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, y sus cortes de honor. El mejor Proyecto de Solidaridad fue para Nador-Miraculosa que, tras dedicar todo el año a la Soledad no Deseada, ahora ya tiene preparado el nuevo proyecto para 2026-2027, dedicado a la Neurodiversidad.

Además, se entregó el premio Dona Extraordinària a Carla. Se trata de una abogada que se ha convertido en todo un ejemplo de superación, que no ha dudado en relatar en primera persona con el libro "El día que volví a abrir los ojos", en el que relata sus vivencias después de que, durante una operación inguinal, fue infectada por una bacteria, sufriendo la amputación parcial de sus cuatro extremidades.

En su condición también de fallera de la falla Ferroviaria de Xàtiva, no dudó en tratar de dar normalidad a su vida, vistiéndose de valenciana y participando en los últimos ejercicios a pesar de sus limitaciones.

Carla, vestida de valenciana / Miss Maronda

Relación de premios

Proyecto de Solidaridad: Nador-Miraculosa

Proyecto de Inclusión: Palleter - Erudito Orellana

Acción Solidaria: Tomasos-Carlos Cervera y Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno

Acción Inclusiva: Antigua Senda Senent-Alameda y Primado Reig-Vinarós

Premio Cáritas: Rojas Clemente

Proyecto de Primera Participación: Pianista Martínez Carrasco-Eslida

Acción de Primera Participación: San Vicente-Periodista Azzati

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