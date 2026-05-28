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Este es el calendario de las Preselecciones a Falleras Mayores de València 2027: fechas y sectores

Las 26 fases de sector empezarán dentro de un mes, en el último fin de semana de junio

Así fueron preseleccionadas Carmen Prades y Marta Mercader (y Ani Torregrosa y Martina Songel)

Así fueron preseleccionadas Carmen Prades y Marta Mercader (y Ani Torregrosa y Martina Songel)

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La Junta Central Fallera ha dado a conocer el calendario definitivo de las Preselecciones a Falleras Mayores de València y Cortes de Honor 2027. Para ello se han habilitado los pabellones de los Jardines del Palau, sobre los que se aplicó la serie de fechas en las que se podía celebrar y advirtiendo, a efectos protocolarios, que Carmen Prades y la corte mayor no están en València los días 27 y 28 de junio -están de visita oficial a Burgos-.

Además de los pabellones, hay sectores que, siguiendo su particular costumbre, la celebran en sus propias demarcaciones.

El plazo para presentar candidaturas está abierto desde el pasado 20 de mayo y se cerrará el 15 de junio de 2026. En el caso de las candidatas menores, el boletín tiene que ir firmado por los dos padres o tutores legales.

Las listas provisionales de las candidatas serán expuestas en el tablón de anuncios de Secretaría de la Junta Central Fallera y publicadas en la página web el 18 de junio y habrá hasta el 22 de junio para presentar reclamaciones. La lista definitiva se hará pública el 25 de junio de 2026.

Este es el calendario tras la confirmación y el sorteo de fechas:

Viernes, 26 de junio

Pabellón Norte: Quatre Carreres

Sala Canal: Russafa B

Sábado, 27 de junio

Pabellón Norte: Algirós

Pabellón Sur: Olivereta

Domingo, 28 de junio

Pabellón Norte: Canyamelar-Grau-Nazaret

Pabellón Sur: Benimàmet-Burjassot-Beniferri

Copied!

Carmen Prades y su corte llevan las Fallas hasta el camino de Santiago / Esteban San Canuto

Viernes, 3 de julio

Pabellón Norte: Mislata

Pabellón Sur: Pla del Remei-Gran Vía

Sábado, 4 de julio

Pabellón Norte: Pla del Reial-Benimaclet

Pabellón Sur: El Carmen

Músico Espí: Rascanya

Demarcación por anunciar: Poblats al Sud

Demarcación por anunciar: Quart-Xirivella

Domingo, 5 de julio

Pabellón Norte: Malvarrosa-Cabanyal-Beteró

Pabellón Sur: Patraix

Viernes, 10 de julio

Pabellón Norte: Russafa A

Pabellón Sur: La Roqueta-Arrancapins

Sábado, 11 de julio

Pabellón Norte: Jesús

Pabellón Sur: La Creu Coberta

Domingo, 12 de julio

Pabellón Norte: Camins al Grau

Pabellón Sur: El Pilar-Sant Francesc

Sábado, 17 de julio

Pabellón Norte: Benicalap y Campanar

Pabellón Sur: Botànic-La Petxina

Domingo, 18 de julio

Pabellón Norte: Zaidía

Pabellón Sur: Seu-Xerea-Mercat

Noticias relacionadas y más

Todas aquellas que superen esta fase serán invitadas a participar en el Sopar de la Punxà, el sábado 25 de julio. Al día siguiente tomarán parte en diferentes carrozas en la Batalla de Flores que pone el colofón a la Gran Fira.

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