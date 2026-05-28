Este es el calendario de las Preselecciones a Falleras Mayores de València 2027: fechas y sectores
Las 26 fases de sector empezarán dentro de un mes, en el último fin de semana de junio
La Junta Central Fallera ha dado a conocer el calendario definitivo de las Preselecciones a Falleras Mayores de València y Cortes de Honor 2027. Para ello se han habilitado los pabellones de los Jardines del Palau, sobre los que se aplicó la serie de fechas en las que se podía celebrar y advirtiendo, a efectos protocolarios, que Carmen Prades y la corte mayor no están en València los días 27 y 28 de junio -están de visita oficial a Burgos-.
Además de los pabellones, hay sectores que, siguiendo su particular costumbre, la celebran en sus propias demarcaciones.
El plazo para presentar candidaturas está abierto desde el pasado 20 de mayo y se cerrará el 15 de junio de 2026. En el caso de las candidatas menores, el boletín tiene que ir firmado por los dos padres o tutores legales.
Las listas provisionales de las candidatas serán expuestas en el tablón de anuncios de Secretaría de la Junta Central Fallera y publicadas en la página web el 18 de junio y habrá hasta el 22 de junio para presentar reclamaciones. La lista definitiva se hará pública el 25 de junio de 2026.
Este es el calendario tras la confirmación y el sorteo de fechas:
Viernes, 26 de junio
Pabellón Norte: Quatre Carreres
Sala Canal: Russafa B
Sábado, 27 de junio
Pabellón Norte: Algirós
Pabellón Sur: Olivereta
Domingo, 28 de junio
Pabellón Norte: Canyamelar-Grau-Nazaret
Pabellón Sur: Benimàmet-Burjassot-Beniferri
Viernes, 3 de julio
Pabellón Norte: Mislata
Pabellón Sur: Pla del Remei-Gran Vía
Sábado, 4 de julio
Pabellón Norte: Pla del Reial-Benimaclet
Pabellón Sur: El Carmen
Músico Espí: Rascanya
Demarcación por anunciar: Poblats al Sud
Demarcación por anunciar: Quart-Xirivella
Domingo, 5 de julio
Pabellón Norte: Malvarrosa-Cabanyal-Beteró
Pabellón Sur: Patraix
Viernes, 10 de julio
Pabellón Norte: Russafa A
Pabellón Sur: La Roqueta-Arrancapins
Sábado, 11 de julio
Pabellón Norte: Jesús
Pabellón Sur: La Creu Coberta
Domingo, 12 de julio
Pabellón Norte: Camins al Grau
Pabellón Sur: El Pilar-Sant Francesc
Sábado, 17 de julio
Pabellón Norte: Benicalap y Campanar
Pabellón Sur: Botànic-La Petxina
Domingo, 18 de julio
Pabellón Norte: Zaidía
Pabellón Sur: Seu-Xerea-Mercat
Todas aquellas que superen esta fase serán invitadas a participar en el Sopar de la Punxà, el sábado 25 de julio. Al día siguiente tomarán parte en diferentes carrozas en la Batalla de Flores que pone el colofón a la Gran Fira.
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