Actos de Fallas del fin de semana: bailar en ropa interior por una buena causa

Un baile valenciano con todos los participantes en ropa interior, de blanco inmaculado salvo complementos que podrán ser en granate -joyería, faja, pañuelo...- trazarán una imagen insólita, pero ya consolidada en el calendario. Es la Dansà en Salles que organiza la comisión de Mont de Pietat de Xirivella que si la hace es con un objetivo benéfico. En esta ocasión, para ayudar a la restauración de la parroquia de San Vicente, ante cuya fachada tendrá lugar este sábado el baile, por el que cada participante ha donado dos euros. El año pasado, por ejemplo, el agraciado fue el proyecto SOM para ayudar a las fallas afectadas por la dana.

Es el acto más llamativo de un fin de semana con el que termina el mes de junio y en el que la participación fallera también se entrevera con otras fiestas de la ciudad. En esta ocasión, con Sant Bult, cuyo domingo contará con la presencia de las comisiones de Seu-Xerea-Mercat.

El tiempo también ha querido unir en un mismo fin de semana la presentación oficial de dos cincuentenarios: los de Rodríguez de Cepeda y el sábado y José María Haro el domingo.

Entrega del premio Borumballa de la Federación de Primera A /

Viernes, 29 de mayo

19.30 h. Fiestas de Sant Bult. Mostra de Música Popular Valenciana.

Sábado, 30 de mayo

18.30 h. En el Carrer Comercial, frente a la Iglesia de San Vicente de Xirivella, Dansà Solidaria en Salles de la falla Mont de Pietat. Concentración en el casal para llevar a cabo la dansà a las 19 horas.

18.30 h. En el chalet de Aben al Abbar, inauguración del 50 aniversario de Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno.

19.30 h. Fiestas de Sant Bult. Pasacalle general a cargo de la Banda Ateneo Musical de Cortes de Pallás. A continuacion, traslado de la imagen desde la Casa Social a la Iglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol y pregón de María Elena Olmos.

20 h. En el hotel Silken, exaltación de las falleras mayores de El Pilar-Sant Francesc

Domingo, 31 de mayo

12 h. Presentación del programa del 50 aniversario de la falla José María Haro-Poeta Mas y Ros

12 h. En los jardines del MUViM, concierto con la participación de los grupos de baile de las fallas Cádiz-Dènia y Obispo Amigó-Cuenca.

19 h. Procesión de Sant Bult por las calles de La Xerea. Entronización de la imagen y dansà.