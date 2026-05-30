Las Fallas 2027 preparan un cambio definitivo: tres días de Ofrenda y cambio en la "plantà"

Las Fallas de 2027 pueden acoger un cambio sustancial en la organización de sus festejos al desdoblar, una vez más, la Ofrenda de Flores a la Virgen de los Desamparados a una tercera jornada. Y con ella, aliviar los problemas de horario que tiene el festejo, que empieza a las tres y media de la tarde y acaba, en el mejor de los casos -en el hasta ahora llamado "día corto"- pasadas las dos de la madrugada.

Se trata de una propuesta que tiene que cerrarse con el filtro de los servicios municipales, especialmente el de Policía Local, ya que, por efecto dominó, supone modificar también otros festejos del programa. Alcaldía solo quiere, en ese sentido, que haya ese visto bueno. Y más allá de los servicios municipales, también se ha tenido que hablar con los Vestidores para conocer su disponibilidad para poder trabajar -tejer el manto con las flores- en tres días y no en dos. Y aunque es el Ayuntamiento quien debe legislar estas cosas por una cuestión de interés general -como anfitriones del terreno de juego- pasará el filtro del pleno de la JCF y la asamblea de presidentes.

Ya en la pasada asamblea de abril, Ballester anunció que se estaban estudiando las alternativas. Por entonces ya estaba claro que éstas pasaban por una tercera sesión y no por una tercera vía de acceso a la plaza. La cuestión era si extenderla al 16 de marzo o hacer una sesión matinal.

Tres días de Ofrenda

Porque, en esencia, ese es el cambio más sustancial: hacer una tercera convocatoria de la Ofrenda: 16, 17 y 18 de marzo. Manteniendo la apertura a primera hora de la tarde, pero permitiendo, de esta forma, que se acabara a una hora más "razonable".

Esto significaría que cada sesión finalizaría (aproximadaente) sobre las diez y media de la noche. Pero, con el aumento de los censos, supone una medida que, tarde o temprano, hay y habría que aplicar.

En principio, esto supone reorganizar los sectores dentro de la actual lista de rotación que se aplica. Y queda también por determinar el qué lugar irían las entidades invitadas, que en principio podrían acabar siendo llamadas a la jornada del 16. Precisamente, para que los protagonistas de la fiesta, los falleros, tuvieran los "mejores días" en exclusiva.

Adelanto de la plantà

Por efecto dominó, la plantà de las Fallas se adelantaría 24 horas en los dos casos: las fallas infantiles estarían dispuestas para el pase del jurado el 14 de marzo y las grandes, el 15 de marzo. La lectura de premios se mantendría en esas mismas jornadas.

Adelanto de la Exposición del Ninot

También por efecto dominó, la Exposición del Ninot acabaría antes: el indulto infantil se conocería el 13 de marzo y el grande, el 14 de marzo.

Mismas fechas de la Entrega de Premios

Estos adelantos en 24 horas no se aplican a la las entregas de premios, para la que, en este caso, en principio sí que se sigue manteniendo la idea de las jornadas actuales: los premios infantiles se entregarían el 16 de marzo y los premios grandes el 17 de marzo. Pero trasladando la entrega infantil a la mañana.

Falleras Mayores en la Ofrenda de 2026 (Día 17 de marzo ·-1/4) /

Mejor para las verbenas, pero sin más días

Este desdoble de fechas no supone un cambio en el horario de las verbenas más allá del hecho de que, ahora sí, las comisiones podrán utilizar toda la semana de Fallas -las hay que no celebran verbena el día que desfilan tarde por la noche-. Pero lo que no cambiará es la cantidad de días habilitados.

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No compromete ser Patrimonio de la Humanidad

La aprobación por parte del pleno y la asamblea de estas normas no pondría en riesgo la condición de Patrimonio de la Humanidad del Festejo. Esto es algo que la Unesco puede penalizar a cualquiera de sus patrimonios si, en el mismo, se produce un cambio sustancial que altera la esencia del mismo. Se ha mirado y , en el caso de las Fallas, no es así: el expediente habla, de forma vaga, de que las Fallas "tienen lugar del 14 al 19 de marzo". Es decir, no establece un calendario de en qué día tienen que estar plantadas las fallas. El término "del 14 al 19 de marzo" es lo suficientemente amplio como para incluir este cambio: hasta ahora se había acotado por el inicio de la plantà infantil y ahora sería la jornada en que las fallas infantiles están plantadas. La única fecha que sí que está fijada es la "cremà" el 19 de marzo.