El nuevo aumento "salvaje" del Censo Fallero que lleva a replantear la Ofrenda de tres sesiones
A pesar de que numerosas comisiones tienen cerrada la admisión de nuevas altas, la ciudad tiene cuatro mil falleros más que el año pasado por estas fechas
La celebración de una tercera sesión de Ofrenda se tenía o se tiene que aplicar más pronto que tarde. La extensión en horario del festejo es una realidad cotidiana. Y aún que la suerte ha sido que las comisiones de falla han sido, en general, bastante disciplinadas y que el desfile es fluido y sin parones. Pero aun en estas condiciones, el final del festejo, no y para la comitiva oficial, que también, sino para las propias comisiones de falla, alcanzaba niveles que obligaban a un replanteamiento.
Dos han sido los factores que han llevado a presentar un proyecto de cambio, que incluye la celebración de una nueva sesión el 16 de marzo, con el consiguiente baile de fechas del resto de festejos de la semana de Fallas.
Menores de madrugada
Por una parte está la cuestión moral. En los últimos años se había empezado a instalar en el debate lo que se considera un festejo irracional en horario habida cuenta la participación de menores. Cada vez más se estaba entrando en la cuestión de lo poco aconsejable, de cara a la protección de los niños, de tenerlos vestidos con trajes regionales, desfilando a pie, a altas horas de la noche. Aunque los horarios más tardíos afectan a las comisiones cada equis años -el turno de sectores va rotando-, las imágenes de niños marchando por el centro de la ciudad a la una o las dos de la madrugada estaba siendo ya una imagen poco adecuada. Y más en un festejo que tiene mucho de familiar y en el que la participación de los más pequeños se da por hecha.
Nuevo aumento de falleros
Eso, en el factor espiritual. Pero hay otro que es material y decisivo. La reforma de la Ofrenda se estaba trabajando a la espera de conocer el dato del censo fallero. Y éste, finalmente, es el empujón definitivo que lleva al replanteamiento.
Tras finalizar el plazo de entrega de censos, el número de personas apuntadas a las comisiones de falla no para de crecer. Y más falleros significa más participantes en la Ofrenda y más peligro de acabar a horarios extremos.
El dato es revelador: a inicio del presente ejercicio, a 30 de mayo, el número de falleros es de 126.819 personas.
Esto supone que hay cuatro mil falleros más que el pasado ejercicio en estas mismas fechas. Un aumento del 3,3 por ciento más y a pesar de que cada vez hay más comisiones que tienen cerrados sus censos.
Y esta cifra va a crecer porque lo hace siempre. Si se echa la vista atrás, el Ayuntamiento dio, el pasado ejercicio, una fecha de falleros censados a 1 de marzo: 128.675. Que son más. Pero no hay que olvidar que, precisamente por desfilar en la Ofrenda, en el último tramo del ejercicio se produce un aumento significativo en el número de falleros. Un fenómeno que, a lo largo de este curso 26-27, también se producirá.
La previsión, por ello, es que el censo final, en los previos a las Fallas 2027, rebase ampliamente las 130.000 personas (se estima que estará por las 132.000).
El dato veraderamente básico es que las Fallas ya tienen una población fallera estable, de todo el año, de esas 126.819. Demostración nuevamente de que la fiesta lleva un ritmo imparable.
Esa cantidad supone aumentar el censo más de un 13,6 por ciento respecto a las cifras de 2024, cuando la fiesta, reestabilizada tras la pandemia, ya estaba mostrando un curva ascendente imparable. Sobre todo en un espacio, la sociedad fallera, tendente a tener -a haber tenido- una población muy estable, con pocas oscilaciones: una barrera sobre las cien mil personas que se repetía año tras año en las primeras décadas del siglo. "Ser fallero está de moda" es una de las frases acuñadas en los últimos tiempos.
Faltan niños
Este aumento del censo tiene, sin embargo, algunas sombras: al aumento de falleros es un hecho incontestable, pero no mejora en infantiles. El relevo está pendiente y va paralelo a la propia ralentización de la natalidad: el número de niños apenas ha subido en cuatro años y el de niñas incluso ha bajado en más de 300 personas. Es verdad que una parte de los niños de 2024 han subido ahora a la categoría adulta, pero hay una ralentización que no corresponde con la subida, casi salvaje, en adultos, que es la que capitaliza esa subida de 15.000 falleros en apenas cuatro años.
Las claves del nuevo calendario de Fallas
13 de marzo: Ninot Indultat Infantil
14 de marzo: Fallas infantiles plantadas y lectura del veredicto / Ninot Indultat
15 de marzo: Fallas grandes plantadas y lectura del veredicto
16 de marzo: Entrega de premios infantiles por la mañana / Primera Sesión de Ofrenda por la tarde
17 de marzo: Entrega de premios grandes por la mañana / Segunda Sesión de Ofrenda por la tarde
18 de marzo: Tercera Sesión de Ofrenda
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