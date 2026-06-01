Programa del 1 al 7 de junio: Pirotecnia, Fallas y Corpus en una semana trepidante

El mes de junio empieza, dentro del calendario festivo, con muchos frentes abiertos y fiestas que convergen en un calendario más que abundante. No cabe duda que es la Semana del Corpus, y más este año, que están de 700 aniversario y para la que han organizado algunos actos especiales, como la Entrada de Bandas o la recuperación de los adornos florales en el recorrido.

Pero si la semana termina con esa fiesta, empezar, empieza con otra: la de Sant Bult, que este domingo entronizó la imagen y el lunes la bajará, tal como establece el ritual.

La semana empieza y acaba con pirotecnia: este lunes, con una “mascletà” inesperada: con motivo de los premios Jaume I, la plaza del Ayuntamiento será escenario de un disparo a las ocho de la tarde, momento en el que todavía se trata de pirotecnia diurna. Y en el horario tradicional de las 14 horas, el domingo, la del Corpus.

No menos relevante es que, en el Salón de Cristal, y entre los días 2 y 5, durante el horario matinal de visitas generales, el Gremio de Sastres y Modistas organiza la segunda edición de la exposición Joyas de la Indumentaria, con la participación de diferentes firmas agremiadas: Compañía Valenciana de la Seda, L’U i Dos, L’Àgulla d’Or, Alan Indumentaria, Vicente Santo Tomás, Princesas con Abanico, Art Antic, Aguas de Marzo, Amparo Fabra, Elisa Peris, Espolín Amparo Gómez, ROA, Amparo Gálvez, Empar del Remei y Sergio Esteve.

Cartel de la Exposición del Gremio de Sastres y Modistas / RLV

A nivel de la JCF, hay algo más allá de actos oficiales: se terminará de perfilar la propuesta que llegará al pleno de la JCF para modificar el calendario de las fiestas para incorporar una tercera sesión de Ofrenda, ese proyecto en el que se está trabajando desde el principio de ejercicio. Este lunes está previsto que empiece el campeonato de fútbol sala y fútbol 7 de la JCF en su fase clasificatoria, que durará hasta el 17 de julio. A partir del 14 de septiembre empezará la fase de divisiones.

Esta semana también acogerá uno de los actos más masivos del ejercicio: el sábado es el Concurso de Dibujo.

Lunes, 1 de junio

19:30 h. En San Miguel de los Reyes, Dansà dels infantillos del Corpus

20 h. En la Plaza del Ayuntamiento, mascletà con motivo de los Premios Jaume I

22.00 h. Fiestas de Sant Bult. Concierto a cargo de la Banda Ateneo Musical de Cortes de Pallás. A continuación, bajada y traslado de la imagen desde la Plaza de Sant Bult a su Casa Social.

Recorrido: Plaza de Sant Bult / José Iturbi / Plaza del Temple / Gobernador Viejo / En Blanch.

Agenda

Último día de inscripción para los torneos de fútbol playa y voley playa de la JCF

Procesión de Sant Bult en València /

Martes, 2 de junio

9 h - 14 h. En el Salón de Cristal, Exposición "Joyas de la Indumentaria" del Gremio de Sastres y Modistas. Prolongada hasta el 5 de junio.

19.30 h. En el Ateneo Mercantil, entrega de los Premios Casal Bernat i Baldoví.

Jueves, 4 de junio

20 h. En la Iglesia del Patriarca, Pregon del Corpus a cargo del Arzobispo Enrique Benavent.

Viernes, 5 de junio

9 h. Traslado de las Rocas y el Bestiario del Corpus desde la Casa de las Alameditas.

10 h. Inicio de la plantà de los monumentos florales del Corpus a cargo del Gremio de Floristas de la Comunidad Valenciana en la Plaza de la Virgen, Plaza Manises, Plaza del Tossal, frente a la Lonja, esquina avenida María Cristina con calle San Vicente, calle San Vicente frente a la Iglesia San Martín, calle del Mar y frente al Palacio Arzobispal.

12.30 h. Entrada de bandas de Música de remate de entrega de pomells del Corpus. Recorrido: Plaza de la Reina-San Vicente-Plaza del Ayuntamiento.

20:00 h . Traslado de las Rocas y el Bestiario del Corpus desde las Alameditas a la Plaza de la Virgen.

23:30 h. Nit d'albaes y danzas del Corpus.

Recorrido : desde la plaza del Dramaturgo Fausto Hernández Casajuana hasta el Palacio Arzobispal, pasando por la plaza del Carmen y las calles Roteros, Serranos, Caballeros y plaza de la Virgen.

Sábado, 6 de junio

10 h. en adelante. En Parc Central, concurso de Dibujo de la JCF

18 h. Representación de los Misteris del Corpus en la Plaza de la Virgen. Concierto de la Colla de Tabal i Dolçaina El Cudol.

23 h. Concierto de la Banda Sinfónica Municipal de València con motivo de la festividad del Corpus en la Plaza de la Virgen.

23.59 h. Al acabar el concierto del Corpus, Nit de Festa: pasacalle con banda de música por el recorrido inverso de la procesión y entrega de los premios de escaparates, balcones y fachadas adornadas

Domingo, 7 de junio

Toda la mañana. En la playa de la Malva-rosa, campeonatos de fútbol playa y voley playa de la JCF

Fiesta del Corpus

7.30 h. – 8 h. Volteo del Alba desde el Micalet

9.15 h – 9.45 h. Repique de Campanas del Micalet

10 h. Misa de Pontifical en la Catedral

10-30 – 11-30 h. Toques de Misa Mayor desde el Micalet

12 h. Cabalgata del Convite con el “capellà de les Roques”, las danzas y la comparsa de la Degolla.

Recorrido: plaza de Manises, calle de los Caballeros, plaza de la Mare de Déu, calle del Micalet, plaza de la Reina, calles de Cabillers, de las Avellanas y del Palau y plaza de la Almoina.

En Cabillers y Avellanas se llevará a cabo la “banyà” de la comparsa de la Degolla a su paso.

12:00 - 12:30 h — Volteos de campanas correspondientes a la festividad del Corpus desde el Micalet, incluyendo el toque simultáneo de todas ellas.

14:00 h. Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento a cargo de Pirotecnia Alto Palancia

16.30 h. en adelante. Procesión del Corpus con el siguiente turno:

16:30 h. Salida de las Rocas

Recorrido: calle de los Caballeros, plaza del Tossal, plaza del Mercado, avenida de María Cristina, calle de San Vicente, plaza de la Reina, calles del Mar y de las Avellanas, y subida del Palacio Arzobispal.

17:15 h. Carros de murta

17:30 h. Gigantes y de danzas de los Nanos, la Magrana y la Moma

18:30 h. Volteo en señal de procesión general desde el Micalet

A las 19:00 h — Solemne Procesión de personajes y entidades, rematada por la Custodia.