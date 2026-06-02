Catalá condiciona los cambios en las Fallas a que el día 16 de marzo sea no lectivo

Un tercer día de Ofrenda, el adelanto de la plantà al día 14 de marzo... los cambios que el Ayuntamiento de València está estudiando para aplicar en el calendario de las Fallas están supeditados a que el día 16 de marzo sea 'no lectivo', es decir, que no haya clase en los centros escolares.

Para ello, según ha explicado la alcaldesa de València María José Catalá, se está trabajando estrechamente con la Dirección Territorial de Educación analizando el calendario escolar del año que viene y la programación educativa para considerar la posibilidad de que el 16 los estudiantes no tengan clase. Por el momento "es muy prematuro" asegurar que estos cambios se van a producir, porque insistía la alcaldesa, debe confirmarse que la jornada sea festiva que es "esencial para que se pueda celebrar un tercer día de Ofrenda que sería el 16 por la tarde".

Con respecto al adelanto de la plantà de los monumentos falleros, Catalá ha asegurado que "no sería estrictamente necesario" porque se podrían organizar las Fallas manteniendo el calendario actual. No obstante ha señalado que es un aspecto que debe "consensuarse en la Asamblea de Presidentes" pero también se debe hablar con otros actores afectados como el gremio y el sector económico que rodea a las fiestas falleras.

Carpas a partir del 11 de marzo

"Desde luego el año que viene las carpas no se podrán instalar antes del día 11 de marzo", ha comentado la primera edil, y ha asegurado que se va a tratar de mantener el equilibrio en la convivencia entre vecinos y falleros. "Los cambios en principio afectarían al día 16 y el resto del calendario podría encajarse en condiciones de normalidad pero para ello, hay que saber si el 16 será no lectivo".

Noticias relacionadas

El hecho de que se implantase una tercera jornada de Ofrenda a la Mare de Déu dels Desamparats permitiría, según ha destacado la alcaldesa, que los recorridos terminasen antes, "a una hora bastante prudente, entorno a las 22.00 aproximadamente y que los recursos policiales estuvieran destinados durante la noche a velar por la normalidad y la tranquilidad en verbenas y momentos de máxima concentración de personas".