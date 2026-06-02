El 16 de marzo tendrá que ser no lectivo para poder asumir la tercera sesión de Ofrenda y la entrega de premios infantiles de Fallas

El Ayuntamiento solicitará el 16 de marzo como festivo local, además del 17 y 18, para ser coherente con la propuesta de modificación del Programa de Festejos que, ante el proyecto de celebrar una tercera jornada de Ofrenda para el 16 de marzo, trasladaría la entrega de premios de ese día a sesión matinal, para la que es una condición indispensable que los niños estén dispensados de ir al colegio, ni siquiera para celebrar las Fallas Escolares. Pero, más allá, ese día deberá quedarse ya como festivo de precepto -y por arrastre, los demás-. Aunque, en concreto, en las Fallas 2027 se produce el mismo problema que en 2026: los días grandes de Fallas son entre semana.

Hay que recordar que en julio del pasado año, el Consejo Escolar elaboró un calendario escolar que tumbaba dos propuestas: la del Ayuntamiento y la de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (16, 17 y 18 de marzo no lectivos) como la de la Federación de Enseñanza de USO: 16, 17 y 18 de marzo y solicitar un cuarto día festivo a la Conselleria.

A finales de año, y tras el veto de la asamblea de presidentes de falla al Programa de Festejos, hubo que convocar nuevamente al Consejo Escolar de la ciudad y rectificar en parte: se ganó ese 16 que se había rechazado a cambio de acabar el curso un día más tarde.

En 2027, el calendario es igual de malo: el 15 de marzo es lunes; el 16 de marzo es martes y la cremà cae en viernes. Pero si este calendario ya pedía a gritos nuevamente el 16 como no lectivo, ahora se acentúa con el más que probable traslado a la sesión matinal. Sería un contrasentido celebrar el acto de entrega infantil sin niños porque están en el colegio o haciendo exhibición de un alto absentismo laboral.

Esta extensión de las vacaciones falleras, y mientras no exista una "Semana Fallera" propiamente dicha en los colegios, es uno de los motivos por los que la entrega de premios seguirá siendo el 16 de marzo a pesar de que, en la propuesta, y hasta el momento, se mantiene el traslado de la plantà y los premios 24 horas más pronto. Es decir, los premios infantiles se conocerían el 14 por la noche, pero no se entregarían hasta el 16 por la mañana y no el 15 por la tarde.

A partir de las Fallas 2028, la cuestión de los festivos escolares se pacificará, puesto que, con el salto del bisiesto, el 18 y el 19 de marzo serán en sábado y domingo.

Pero todo depende de la Asamblea

En cualquiera de los casos, la decisión del Consejo Escolar llegará a posteriori de que la asamblea de presidentes se haya pronunciado. Porque podría pasar que la asamblea acabara votando en contra y el festejo se quedara como está y que se asumieran los defectos que tiene en estos momentos -especialmente, el de las horas intempestivas de finalización-.

De todos modos, la sensación inicial es que el debate, en el ámbito fallero, no está en la tercera sesión de Ofrenda, que en general se ve con buenos ojos -aunque incluyendo como condición indispensable que en esa primera sesión desfilen las entidades invitadas-. El hueso está más en el adelanto 24 horas de la "plantà". Sobre todo, porque parece un cambio muy traumático respecto a la costumbre imperante en las últimas décadas, la de los cuatro días de fallas en la calle. Si el cambio no se materializara y se mantuviera el 16 de marzo, habría que asumir que el veredicto se daría a conocer habiendo comisiones que están celebrando la primera sesión de Ofrenda.

Contradicciones en el Reglamento

El vigente Reglamento Fallero es lo suficientemente confuso -o está lo suficientemente mal redactado- como para que, en un mismo párrafo, sea "reglamentario" o "antirreglamentario" el adelanto de la fiesta. Por una parte, se asegura, que "se comenzará a efectuar la tradicional "Plantà" de las Fallas a las doce de la noche del día 15 de marzo, si bien, dada la complejidad y dificultad del montaje actual de las Fallas, el área municipal competente podrá autorizar que los trabajos previos se adelanten en los días necesarios para su correcta finalización".

Pero, inmediatamente después, establece un más que ambiguo "las Fallas deberán estar plantadas y ultimadas antes de las ocho de la mañana del día señalado al efecto en el programa oficial editado por la Junta Central Fallera, excepto las infantiles que lo deberán estar a las nueve de la mañana".

Dudas del Gremio de Artistas

Por lo que respecta al Gremio de Artistas Falleros, el maestro mayor Vicente Julián García ha mostrado dudas especialmente por lo que supone el nuevo escenario no de la Ofrenda, sino del alargamiento de un día más de fallas en la calle y las consecuencias que puede tener en el futuro, si se estabilizara este nuevo calendario: "si hay un día más habrá un programa de actividades que rellenar y el temor que tenemos es que las comisiones puedan destinar a festejos dinero que esté reservado a la falla".

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El Ayuntamiento ha trasladado este lunes la propuesta a la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana y a diferentes agentes del mundo del comercio, que han acogido el cambio sin grandes traumas. Se les ha informado que este año el gran corte de calles llegará el 11 de marzo, mucho más pronto que en las últimas ediciones -este año empieza el ciclo nuevamente tras el traumático 2026-, lo que redundará en poder disponer de más días en condiciones para desarrollar la actividad.