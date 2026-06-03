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El Salón de Cristal del Ayuntamiento de València abre sus puertas a las Joyas de la Indumentaria de las Fallas

El Gremio de Sastres y Modistas exhibe el trabajo de sus profesionales como reivindicación del trabajo artesano

Las "Joyas de la Indumentaria" que se exhiben en el Salón de Cristal

Las "Joyas de la Indumentaria" que se exhiben en el Salón de Cristal

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Las "Joyas de la Indumentaria" que se exhiben en el Salón de Cristal /

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

Con la temporada de la indumentaria de las Fallas 2027 completamente en marcha, el Gremio de Sastres y Modistas ha organizado su tercera gran actividad pública del curso en apenas dos meses y medio desde la pasada "cremà". Así, a los "showroom" de València y Torrent le ha seguido ahora la exposición Joyas de la Indumentaria. Se exhibe de forma gratuita en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València, de tal forma que pasa a formar parte del recorrido turístico de visita interior a la Casa de la Vila. Por ello, se puede contemplar en horario matinal, de 9 a 14 horas. El interés de los visitantes locales se suma, de esta forma, a la sorpresa que causa entre los turistas, tanto nacionales como foráneos, que acuden a hacer el "tour" habitual.

La muestra está disponible del 2 al 5 de junio a falta de que pueda prolongarse a la semana siguiente e incluye joyas e indumentaria tradicional valenciana, con trajes del siglo XVIII y del XIX confeccionados en sedas estrechas y espolines, además de manteletas bordadas a mano en oro y plata, mantillas, aderezos y peinetas. La exposición, organizada con la colaboración del Ayuntamiento, muestra la riqueza patrimonial, artística y artesanal de prendas y elementos representativos de la cultura y tradición valenciana.

Se trata de la segunda edición de una iniciativa impulsada para acercar al público el valor histórico y artístico de piezas elaboradas con técnicas centenarias que han pasado de generación en generación así como el papel que desempeñan los talleres artesanos para la conservación de este legado.

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En esta muestra colaboran empresas como Compañía Valenciana de la Seda, L’U i Dos, L’Àgulla d’Or, Alan Indumentaria, Vicente Santo Tomás, Princesas con Abanico, Art Antic, Aguas de Marzo, Amparo Fabra, Elisa Peris, Espolín, Amparo Gámez, Empar del Remei y Sergio Esteve.

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