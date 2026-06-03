El Salón de Cristal del Ayuntamiento de València abre sus puertas a las Joyas de la Indumentaria de las Fallas

Con la temporada de la indumentaria de las Fallas 2027 completamente en marcha, el Gremio de Sastres y Modistas ha organizado su tercera gran actividad pública del curso en apenas dos meses y medio desde la pasada "cremà". Así, a los "showroom" de València y Torrent le ha seguido ahora la exposición Joyas de la Indumentaria. Se exhibe de forma gratuita en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València, de tal forma que pasa a formar parte del recorrido turístico de visita interior a la Casa de la Vila. Por ello, se puede contemplar en horario matinal, de 9 a 14 horas. El interés de los visitantes locales se suma, de esta forma, a la sorpresa que causa entre los turistas, tanto nacionales como foráneos, que acuden a hacer el "tour" habitual.

La muestra está disponible del 2 al 5 de junio a falta de que pueda prolongarse a la semana siguiente e incluye joyas e indumentaria tradicional valenciana, con trajes del siglo XVIII y del XIX confeccionados en sedas estrechas y espolines, además de manteletas bordadas a mano en oro y plata, mantillas, aderezos y peinetas. La exposición, organizada con la colaboración del Ayuntamiento, muestra la riqueza patrimonial, artística y artesanal de prendas y elementos representativos de la cultura y tradición valenciana.

Se trata de la segunda edición de una iniciativa impulsada para acercar al público el valor histórico y artístico de piezas elaboradas con técnicas centenarias que han pasado de generación en generación así como el papel que desempeñan los talleres artesanos para la conservación de este legado.

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En esta muestra colaboran empresas como Compañía Valenciana de la Seda, L’U i Dos, L’Àgulla d’Or, Alan Indumentaria, Vicente Santo Tomás, Princesas con Abanico, Art Antic, Aguas de Marzo, Amparo Fabra, Elisa Peris, Espolín, Amparo Gámez, Empar del Remei y Sergio Esteve.