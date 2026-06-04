Miguel Hache realizará los carteles de Fallas de 2027

Miguel Manuel Hernández Aguelo, artista conocido como Miguel Hache, será el diseñador de la campaña gráfica de las Fallas de València del 2027. Esta es la propuesta del comité de selección de la convocatoria impulsada por la Concejalía de Fallas que ha evaluado un total de 11 candidaturas.

La Junta de Gobierno Local de mañana dará cuenta de esta decisión, adoptada por mayoría tras analizar la calidad gráfica de los trabajos presentados y la trayectoria profesional de las personas y empresas participantes, profesionales del diseño, la ilustración y la comunicación creativa. Según recoge el acta del citado comité de seleccion, “la elección ha tenido en cuenta la trayectoria del artista y su solvencia profesional, reconocida por el propio sector creativo, así como la capacidad creativa y de generar confianza en su trabajo gráfico”.

La exposición de indumentaria valenciana se mantendrá hasta el 12 de junio

El concejal de Fallas, Santiago Ballester, que ha visitado hoy, junto a Miguel Hache, la muestra sobre indumentaria valenciana, que finalmente estará expuesta en el Salón de Cristal hasta el 12 de junio, ha indicado que “el artista reúne las mejores cualidades para la realización del trabajo”.

“La imagen gráfica de las Fallas constituye una de las principales herramientas de promoción y proyección de la fiesta, y esta convocatoria permite incorporar la calidad, la creatividad y el talento profesional del sector al relato visual de las Fallas de València”, ha explicado el edil.

El concejal también ha puesto de relieve “el nivel y relevancia del resto de candidaturas presentadas” y ha señalado que “la convocatoria abierta a profesionales se consolida como una magnífica opción para seleccionar la imagen gráfica de las Fallas”

La creatividad seleccionada servirá de base para la campaña gráfica de las Fallas de València de 2027 y para sus principales adaptaciones, entre ellas carteles en distintos formatos, piezas online para redes sociales, adaptaciones para mupis y cabeceras para redes sociales.

La adjudicación de la realización de la creatividad de la campaña gráfica y sus adaptaciones básicas cuenta con un importe de 6.050 euros. El resto de aplicaciones o adaptaciones posteriores que resulten necesarias podrán alcanzar un importe máximo de 11.979 euros, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

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En el comité de selección,presidido por el concejal de Fallas, Santiago Ballester, han estado representados el Gremi d’Artistes Fallers de València, la Junta Central Fallera, el sector del diseño y la Interagrupación de Fallas, así como responsables del Servicio de Fiestas y Tradiciones como secretaría, con voz pero sin voto.