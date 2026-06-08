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Las dos Carmen Prades del domingo

Las noticias con las que arranca la segunda semana de junio

Las dos imágenes de Carmen Prades el domingo

Las dos imágenes de Carmen Prades el domingo / Fotofilmax

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Domingos de locura son los que a veces tiene la agenda oficial. En este caso, para la fallera mayor de València, que mudó la piel en cuestión no ya de horas, sino casi de minutos. Es lo que le pasó en esta ocasión a Carmen Prades, que pasó de ejercer de lo que es a reconvertirse en personaje del Corpus con una caracterización totalmente opuesta en cuestión de minutos.

La jornada dominical de la agenda fue corta, pero milimetrada y a la delegación de Procolo le salió redonda porque llegaron a todo. A primerísima hora de la mañana Carmen y la corte estaban en un escenario nada habitual: la playa de las Arenas. Allí, en la zona deportiva, acudieron a presidir el inicio de los campeonatos de fútbol y vóley playa. Con cuidado para no llenar los zapatos de arena. El "photocall" de los equipos se hizo junto a la pasarela de acceso. De ahí, las trece se marcharon a Alginet, donde la esperaban para la Gala Fallera de les Juntes Locals. Allí tocaba cumplimentar a las representantes de las poblaciones. Aunque es la versión de poblaciones de la Gala de febrero que todo el mundo conoce -para bien o para mal- es más comedida porque el remate es un tardeo.

Las juntas locales se reúnen en la Gala Fallera

Las juntas locales se reúnen en la Gala Fallera

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Las juntas locales se reúnen en la Gala Fallera /

Carmen y la corte se quedaron al almuerzo, pero sobre las cuatro y media tuvieron que volver a casa rápidamente. En apenas dos horas se tenía que obrar el milagro y se obró: regresar a casa -sin pillar atasco de regreso a València por domingo por la tarde-. En un parpadeo, Carmen tuvo que llegar a casa, despojarse de moños y gominas, soltar el pelo y ponerse el traje de Reina de Saba, y marchar a la puerta románica, punto de concentración antes de reunirse todos los corpusianos en el interior de la Catedral. Algunas componentes de la corte, tras ser llevadas a sus domicilios, repitieron el mismo protocolo para ir al recorrido a verla pasar.

Carmen Prades y Marta Mercader retroceden tres mil años en el Corpus

Carmen Prades y Marta Mercader retroceden tres mil años en el Corpus

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Carmen Prades y Marta Mercader retroceden tres mil años en el Corpus /

Programa del martes, 9 de junio

9 h. – 14 h. En el Salón de Cristal, se reanuda la exposición Joyas de la Indumentaria, del Gremio de Sastres y Modistas. Prolongada hasta el viernes 12.

Colaboran: Compañía Valenciana de la Seda, L’U i Dos, L’Àgulla d’Or, Alan Indumentaria, Vicente Santo Tomás, Princesas con Abanico, Art Antic, Aguas de Marzo, Amparo Fabra, Elisa Peris, Espolín Amparo Gómez, ROA, Amparo Gálvez, Empar del Remei y Sergio Esteve.

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Artistas de Reino de València San Valero 2027

Artistas de Reino de València San Valero 2027 / Falla San Valero

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