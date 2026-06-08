NOTICIAS DE FALLAS
Las dos Carmen Prades del domingo
Las noticias con las que arranca la segunda semana de junio
Domingos de locura son los que a veces tiene la agenda oficial. En este caso, para la fallera mayor de València, que mudó la piel en cuestión no ya de horas, sino casi de minutos. Es lo que le pasó en esta ocasión a Carmen Prades, que pasó de ejercer de lo que es a reconvertirse en personaje del Corpus con una caracterización totalmente opuesta en cuestión de minutos.
La jornada dominical de la agenda fue corta, pero milimetrada y a la delegación de Procolo le salió redonda porque llegaron a todo. A primerísima hora de la mañana Carmen y la corte estaban en un escenario nada habitual: la playa de las Arenas. Allí, en la zona deportiva, acudieron a presidir el inicio de los campeonatos de fútbol y vóley playa. Con cuidado para no llenar los zapatos de arena. El "photocall" de los equipos se hizo junto a la pasarela de acceso. De ahí, las trece se marcharon a Alginet, donde la esperaban para la Gala Fallera de les Juntes Locals. Allí tocaba cumplimentar a las representantes de las poblaciones. Aunque es la versión de poblaciones de la Gala de febrero que todo el mundo conoce -para bien o para mal- es más comedida porque el remate es un tardeo.
Carmen y la corte se quedaron al almuerzo, pero sobre las cuatro y media tuvieron que volver a casa rápidamente. En apenas dos horas se tenía que obrar el milagro y se obró: regresar a casa -sin pillar atasco de regreso a València por domingo por la tarde-. En un parpadeo, Carmen tuvo que llegar a casa, despojarse de moños y gominas, soltar el pelo y ponerse el traje de Reina de Saba, y marchar a la puerta románica, punto de concentración antes de reunirse todos los corpusianos en el interior de la Catedral. Algunas componentes de la corte, tras ser llevadas a sus domicilios, repitieron el mismo protocolo para ir al recorrido a verla pasar.
Programa del martes, 9 de junio
9 h. – 14 h. En el Salón de Cristal, se reanuda la exposición Joyas de la Indumentaria, del Gremio de Sastres y Modistas. Prolongada hasta el viernes 12.
Colaboran: Compañía Valenciana de la Seda, L’U i Dos, L’Àgulla d’Or, Alan Indumentaria, Vicente Santo Tomás, Princesas con Abanico, Art Antic, Aguas de Marzo, Amparo Fabra, Elisa Peris, Espolín Amparo Gómez, ROA, Amparo Gálvez, Empar del Remei y Sergio Esteve.
Artistas de Reino de València-San Valero 2027
Séptimo y séptimo fueron los premios que Luis Esponisa y David Mourelle le dieron a Reino de València-San Valero el pasado mes de marzo. En un ejercicio en el que la falla grande volvió a saltar de acera: en lugar de estar en la esquina que da nombre a la comisión se fue a la isleta con Gregorio Mayans. El trabajo de ambos artistas fue más que convincente y se han ganado la renovación para 2027.
Artistas de Guillem Sorolla-Recaredo 2027
Guillem Sorlla-Recaredo estrenará en València al artista alicantino Alvaro Alemany, especialista en diseño y creación artesanal que también ha hecho alguna incursión en el arte efímero, y que se estrenará en el "cap i casal" en esta demarcación. Para la falla grande, el equipo médico habitual: Art De Foc, con quien plantarán por cuarto año.
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