Fallece el artista fallero Antonio Triviño

El Gremio de Artistas Falleros ha anunciado el fallecimiento del veterano artista Antonio Triviño a los 70 años. Aunque ya apareció en los años ochenta haciendo fallas infantiles junto a su cuñado Miguel Balaguer, desarrolló su carrera artística en el "cap i casal" en el periodo entre 1991 y 2006, y durante el cual plantó más de medio centenar de fallas.

Es un artista de estilo clásico de los noventa, de moldes que repartía por la ciudad en la siempre sufrida clase media del escalafón. En su producción hay alguno histórico, como el bufón que plantó Manolo Martín para la falla del centenario de Na Jordana y que clonó en dos ocasiones. Otras de sus fallas tenían el inconfundible trazo de José Luis Ferrer, reconocibles en monumentos de la época previa.

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Falla J. J. Domine de 1997, con el remate del centenario de Na Jordana / Archivo Cendra Digital

Continuidad con su hija

Nunca consiguió el primer premio, pero estuvo cerca en algunas ocasiones, especialmente en su presentación en el cap i casal, al lograr dos segundos premios en su estreno en las demarcaciones de Dr. J. J. Domine-Avenida del Puerto y Libertad-Teodoro Llorente. Precisamente fueron en estas dos demarcaciones donde más fallas plantó: quince en la de Burjasot y ocho en la del Grau. General Pando y Giorgeta-Roig de Corella fueron otras dos comisiones en las que plantó repetidamente. Al año siguiente de su último ejercicio de 2006 se jubiló y recibió la insignia de plata del Gremio de Artistas Falleros. Poco después fue su hija Desireé quien tomó el relevo, plantando de 2010 a 2016. El taller familiar también se especializó en la construcción de carrozas.