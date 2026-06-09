El censo de comisiones de falla ya está a una de su máximo histórico

Las Fallas de València acusan un crecimiento exponencial, casi salvaje, en su censo. El cual ha pasado de moverse siempre sobre una barrera de cien mil personas, entre mayores e infantiles, a subir un 25 por ciento en los últimos años. Como ya publicó Levante-EMV, el curso ha arrancado con casi 127.000 falleros (126.819 para ser exactos) en el momento de presentarse los censos. Una cifra que se prevé siga creciendo, especialmente cuando llegue la "contratación" para desfilar en la Ofrenda.

Todos estos nuevos falleros se siguen acomodando en las comisiones ya existentes. O, por lo menos, las que aún admiten nuevas altas, que no son todas.

En el pleno de la JCF se ha aprobado, tal como estaba previsto, la creación de una nueva comisión de falla: Serra Calderona-Rafael Alberti. Es la tercera comisión que se plantan en lo que se denominaría barrio de Nou Campanar, después de la célebre Pediatra Jorge Comín-Serra Calderona y la efímera (solo dos años) Rafael Alberti-Serra Calderona. Ahora, un nuevo grupo de personas promueve esta misma pero con el orden de las fallas cambiado para diferenciarse: Serra Calderona-Rafael Alberti, una demarcación que, además, cubre a los habitantes de la finca quemada a apenas unos metros, y que pueden tener acomodo en la misma como vecinos.

Cruce de Serra Calderona y Rafael Alberti / Moisés Domínguez

Ahora serán 383

Con esta nueva comisión, el número de asociaciones falleras se acerca a su récord histórico. Porque se le ha dado el número de censo 398, pero no hay tantas fallas -un error comunmente extendido-. Con esta nueva, el número exacto será de 383.

El máximo histórico llegó en los tiempos de bonanza económica. Se llegó a 384. Una cifra que cayó ligeramente con la crisis (Nou Campanar fue una de las que cayó). Pero tras la pandemia, en la que no desapareció ninguna, se alcanzó en 2022 ese nuevo máximo histórico. Sin embargo, desde entonces se crearon dos más (Turianova y Moreras) pero desaparecieron cinco: Rafael Alberti-Serra Calderona (ese segundo intento en Nou Campanar), Alfara del Patriarca-Periodista Gil Sumbiela, Horta Sud-La Costera y Montesa-Doctor Marañón. Con entradas y salidas, la cifra de 384 se mantuvo hasta el pasado ejercicio, en el que no se creó ninguna nueva comisión y desaparecieron las dos últimas mencionadas.

Con Serra Calderona-Rafael Alberti (el orden de los factores sí que altera el producto), se alcanzan esas 383.

¿Por qué es más fácil crecer en falleros que en comisiones? Porque el trámite es mucho más sencillo. Para ser fallero basta con apuntarse a una comisión que admita altas -que siguen siendo muchas aún-. Pero para constituir una nueva comisión (que normalmente parten de una escisión de otra), hay que disponer de un territorio. Es decir, de una zona de la ciudad que no forme parte de la demarcación de ninguna otra comisión. Y aunque es verdad que la ciudad sigue ensanchándose, no son muchas las zonas disponibles para crear comisiones mientras no se consoliden los barrios. Pero Turianova y Moreras son dos claros ejemplos de ese nacimiento en zonas nuevas de la ciudad. En el último pleno, precisamente, se ha aprobado su visto bueno definitivo tras superar el examen de los dos primeros ejercicios, en los que han garantizado su solvencia social.

Falla 398... pero no hay 398

¿Porque la nueva comisión tendrá el número de censo 398 cuando solo hay 383 comisiones? Porque existe la costumbre de dejar sin efecto los números de censo de comisiones desaparecidas. Una práctica que antaño no ocurría, sino que, cuando una comisión de disolvía, otra de nueva creación u otra ya existente reclamaba el lugar.

Así, entre los números de momento retirados están el 393 (Rafael Alberti-Serra Calderona), 391 (Montesa-Doctor Marañón), 390 (Ciudad Ros Casares) o 383 (Horta Sud-La Costera).

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La carambola histórica más reciente llegó a inicios de siglo, cuando se fusionaron las comisiones de Na Robella-Ángeles-Maldonado y Linterna-En Gil, para dar paso a la actual Linterna-Na Robella. Sus números de censos eran el 6 y el 14 (eran dos comisiones históricas), por lo que pervivió el más antiguo, el 6 de Na Robella. Y el número 14, que se había quedado vacío, fue reclamado por Almirante Cadarso-Conde Altea, quien adujo que, históricamente, había tenido números muy bajos y que, tras una disolución y reorganización, ostentaba el 256. Se admitió la petición, por lo que Almirante tiene ahora el 14 de censo y el 256 fue ocupado a su vez por Blasco Ibáñez-Mestre Ripoll tras su refundación.