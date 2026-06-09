La JCF aplaza el cambio de la Ofrenda a julio y descarta el adelanto de la plantà

Los cambios en la Ofrenda de Fallas aplazan su trámite hasta que la Consellería de Educación apruebe el calendario que, a su vez, debe debatir el Consejo Escolar de la ciudad de València, al ser la pieza clave para que, con un 16 no lectivo, sea viable tanto la Ofrenda vespertina como, especialmente, la entrega de premios infantiles matinal ese mismo día. Es por ello que el pleno de la Junta Central Fallera de este mes, que se celebrará el martes 9, no incluye -tal como estaba previsto inicialmente- la presentación, debate y aprobación de la modificación parcial del festejo. Para su posterior traslado a la asamblea de presidentes.

Esto permite ganar tiempo para estabilizar el debate sobre el cambio, aunque en principio está ya definido que el adelanto de 24 horas de la "plantà" está descartado. Sobre todo, si se tiene en cuenta el "feed back" que se está recogiendo. Esa decisión -que sigue siendo potestad final, en todo caso, de la asamblea- dejará un programa de festejos casi grotesco en su redacción -cuatro días de fiesta con tres días de Ofrenda- pero, en la práctica, para el fallero fallero individual no supondrá mucho cambio, puesto que para cada uno de ellos, la Ofrenda es una única convocatoria-. En todo caso, el problema es para aquellas comisiones del centro que verán su tránsito normal alterado una vez más por los cortes de recorrido.

En el texto de la convocatoria, y si no hay cambio de última hora, también está previsto especificar que en la jornada inaugural del día 16, irán -irían- las entidades invitadas y seguramente como cierre del mismo, para tratar en la medida de lo posible que, a la hora de la lectura de premios, casi no queden comisiones por desfilar.

El Ayuntamiento tiene descartada la sesión matinal por un motivo principal: el escaso tiempo disponible. Apenas se podría desfilar dos horas y media, entre nueve y media y doce del mediodía , lo que apenas aliviaría el calendario: la sesión del 16 prevé un mínimo de seis horas de desfile. Y además, ahora mismo solo se permitiría el trazado de la calle de la Paz, al considerarse, en principio inviable cortar las calles el centro neurálgico en una matinal de 17 o 18.

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Y otro problema: las obras en San Vicente

La celebración de una tercera sesión tiene además un componente importante a medio plazo: más pronto que tarde, el acceso y recorrido puede verse alterado cuando empiecen las obras de reurbanización de San Vicente, San Agustín y Avenida del Oeste. Que, aunque sean por fases, sí que trastocarán el tránsito normal de acceso de muchos de los sectores.