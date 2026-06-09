Tercer intento para plantar falla en Nou Campanar

Nou Campanar tendrá una tercera oportunidad para plantar falla y, lo que parece más importante, consolidarla. El pleno de la Junta Central Fallera del mes de junio tiene previsto presentar, con informe favorable, la creación de la comisión Serra Calderona-Rafael Alberti, que es, de esta forma, el tercer proyecto en una demarcación que parece maldita, puesto que ya ha albergado dos comisiones de falla, ambas disueltas.

La historia fallera de este barrio nuevo tiene la principal referencia, como es fácil imaginar, en la falla Pediatra Jorge Comin-Serra Calderona, aprobada hace 24 años. Es la que acabaría por consolidar el nombre de Nou Campanar y que, a lo largo de 13 ejercicios, acumuló siete primeros premios de Sección Especial y siete de Sección Especial Infantil. La comisión desapareció en 2015 a consecuencia de la "crisis del ladrillo", a cuya sombra había crecido con la figura del empresario emprendedor Juan Armiñana, enrolado ahora en el proyecto de Espartero-Ramón y Cajal.

Cuando una comisión se disuelve, el territorio queda un año en 'barbecho', ante la posibilidad de que una comisión disuelta pueda reorganizarse. A partir de ahí, la demarcación queda libre para cualquier otro grupo de personas. Eso es lo que pasó en 2023 cuando se creó la falla Rafael Alberti-Serra Calderona. Con el sobrenombre, para diferenciarla, de La Nova de Campanar. Promovida, entre otros, por el entonces concejal de Vox Vicente Montañez, tardó más de la cuenta en ser aprobada porque, durante dos ejercicios, la solicitud fue rechazada por incumplir algunos de los requisitos necesarios para ello. Sin embargo, en 2022 sí que fue aprobada y al mes de marzo siguiente plantó por primera vez.

Sin embargo, el proyecto no prosperó y tras el segundo año, y sin haber podido consolidar un censo que garantizara su continuidad, la comisión no presentó los censos en la primavera de 2024, con lo que el pleno de la JCF decretó, en junio de 2024, su disolución, en un año en el que también cerró sus puertas la comisión, mucho más veterana, de Alfara del Patriarca-Periodista Gil Sumbiela.

Dotación económica modesta

El proyecto parte de forma muy modesta, puesto que destina poco más de tres mil euros a la falla grande. Ahora, como una muestra de ser una historia diferente a las anteriores, permuta el nombre de las calles para ser Serra Calderona-Rafael Alberti. En principio, los promotores no tienen nada que ver con ninguna de las comisiones precedentes.

Turianova y Moreras se ganan la continuidad

Así mismo, el pleno de este martes tiene previsto dar el visto bueno a las comisiones que se crearon hace dos años y que, tal como marca la normativa, tienen que ser sometidas a una especie de examen de reválida para confirmar que pueden continuar plantando falla. Finalmente, y tal como daba la sensación, ambas obtienen el visto bueno, tanto la falla de Turianova (Gonzalo Tejero Langarita- Vte Chuliá) como la de Moreras (Suïssa-Alquería del Favero). Ambas han superado ampliamente los cien falleros y, de hecho, la de Turianova ya estaba por las doscientas personas.