Ballester asegura al pleno de la JCF que la tercera sesión de Ofrenda es "la mejor opción"

"Antes de que me preguntéis os cuento los diferentes escenarios que hemos trabajado". No quiso esperar el concejal de Fallas, Santiago Ballester, a que alguien preguntara en Ruegos y Preguntas del pleno de la Junta Central Fallera por el cambio de la Ofrenda. Era obligatorio porque el tema (y el debate) está en la calle y ante el organismo municipal debía rendirse cuenta.

Y así, el concejal ha anunciado los pormenores de la reforma de la Ofrenda. "Hemos recogido toda la información de los servicios del ayuntamiento implicados, que son muchos, y también hemos hablado con personas implicadas fuera del ayuntamiento, como los Vestidores, Interagrupación, federaciones... absolutamente con todos".

Recalcó el concepto "absolutamente con todos" quizá porque, por la mañana, Compromís, en palabras del concejal Pere Fuset, había acusado al gobierno municipal de "recular" por "falta de consenso" en la primera idea, que era la de acompañar de esta tercera sesión de un adelanto de la plantà 24 horas.

"Esto es la Fiesta de las Fallas y no la Fiesta de la Ofrenda"

Hubo, eso sí, pregunta durante la reunión. En concreto, del delegado Luis Coll, de una falla de Seu-Xerea-Mercat (precisamente, de la Plaza de la Reina, el punto por el que pasan todas las comisiones, rodeando y aislando durante horas el monumento), que preguntó si, en esas reuniones con entidades, se había preguntado a los sectores de Ciutat Vella "porque somos los que sufrimos el corte de la ciudad por la Ofrenda, porque esto es la Fiesta de las Fallas y no la Fiesta de la Ofrenda". Saltaba a la vista que ese hilo se había quedado sin atar porque reconoció que "tomamos nota". Aunque poco cambiará la cuestión, salvo que todas esas comisiones voten en bloque en contra de la ampliación del número de sesiones.

Ballester aseguró que ahora están "esperando a la Dirección Territorial de Educación, para que el 16 sea no lectivo. Ya lo ha dicho la alcaldesa que estamos solo a espera de esto y cuando nos contesten, y como no puede ser de otra manera, primero irá al pleno y a la asamblea".

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Porque también hay una corriente que mastica la posibilidad de dejar las cosas como están. "Serán ellos" -en alusión a los presidentes "quienes tomen la decisión de si quieren o no tres días de ofrenda". Pero, de momento, el concejal se muestra favorable a esa tercera sesión: "es la opción más adecuada porque deja un colchón por si el censo fallero, que goza de muy buena salud, sigue creciendo".