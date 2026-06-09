Las verbenas falleras de San Juan tendrán las mismas limitaciones acústicas que Les Arts
El concejal Ballester recuerda que "es una sentencia y hay que cumplirla"
"Hay una sentencia que va por lo penal, por lo que hay que cumplirla". Con esta afirmación, el concejal Santiago Ballester anunció, a pregunta de un miembro del pleno de la Junta Central Fallera, que las verbenas y tardeos de San Juan, que se celebrarán los días 20 y 27 de junio, estarán sometidos a los mismos límites acústicos que el Festival de les Arts y cualquier otro evento.
Estas fiestas tendrán lugar los sábados anterior y posterior a San Juan e incluyen orquestas y discomóviles en la calle. En esta ocasión "estos permisos los da Dominio Público, que recoge el horario hasta las tres de la madrugada, que es un horario mayor que los conciertos de Cacsa. Imagino que se aplicará el cumplimiento estricto de la ordenanza acústica". Por lo que señaló que es "65 decibelios en recepción en los domicilios en el caso de tardeos y 45 si es verbena.
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