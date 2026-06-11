La falla municipal del año que viene será un Nino Bravo de 20 metros de altura

Impacto visual y reivindicación de lo propio. Son las claves para definir la falla municipal de 2027. Porque València ya tiene bocetos de fallas para 2027. Un Nino Bravo de 20x15 metros de la sociedad artístia Baenas Tandem (Pere Baenas y su hijo) y diseñado por José Luis Santos presidirá la plaza del Ayuntamiento bajo el lema “Vuelvo a mi tierra”. Además, en la falla infantil, “El tiempo de Fallas” de Ceballos& Sanabria nos recordará que éste no es solo aquel que disfrutamos durante la Semana Fallera sino que se extiende en dos significados más: el tiempo de Fallas durante todo el año y las Fallas vividas en el tiempo.

La falla grande tiene aprendida la lección: ha de ser una pieza de impacto. A rebufo del Charlot del pasado año, hay que olvidarse de las figuras múltiples que llenan las fallas de Especial y hay que apostar por una pieza grande. Eso que se llama "icónico". En esta ocasión, la diferencia es importante: se trata de un proyecto para la gente de casa. Porque igual que el remate del año pasado llamó la atención al espectador tanto propio como ajeno -aunque demodé, Charles Chaplin es patrimonio de toda la humanidad- en esta ocasión el visitante verá a un señor sentado en un sofá. Para el local, un homenaje excepcional a un icono propio. Que, además, ha ido agrandando su leyenda con el paso de los años hasta el punto que suscita el interés de muchas personas que nacieron muchos años después de su estancia entre nosotros.

Nino Bravo luce un estilismo reconocible, con su jersei de cuello alto y el colgante con un colmillo que tantas veces lucía. Una rosa en la mano y unos labios impactos en la mejilla hacer de jeroglífico "Un Beso y una Flor" para recordar su hit y el hilo conductor de la falla.

Pere Baenas ya jugó con esa idea con los "coloms i la branca" de 2024, pero la figura quedó pequeña en términos de tamaño y, por consiguiente, de impacto. Ahora juega con esa necesidad de dejar sin respiración, de obligar a sacar la cámara o de buscar el mejor punto de vista para la foto. Basado en que hay que levantar la vista. Veinte metros es una altura respetable. No tanto como su antecesora,pero sí que da la sensación de extenderse bastante más a lo ancho.

Nino Bravo protagoniza la falla municipal grande del año que viene. / Levante-EMV

Un repaso retro

El concejal de Fallas, Santiago Ballester ha presentado junto a los artistas y diseñadores los bocetos de las fallas de 2027 en el Espai “Els Tallers” del Gremio de Artistas Falleros. Como explica el artista, la intención de esta falla es que el último verso de la letra de la canción “Un beso y una flor”, ”lo que nos es querido siempre queda atrás”, no se termine nunca de cumplir del todo. Lo que quedó atrás no han sido sus canciones ni su recuerdo imborrable, pues se ganaron hace ya mucho tiempo un merecido viaje a la eternidad. Atrás, eso sí, han quedado cinco décadas de vertiginosos cambios, que parecen siglos por las profundas transformaciones que algunos han provocado en nuestras vidas. La evolución de los medios de transporte, la informática, la telefonía móvil, los medios audiovisuales, las redes sociales… han cambiado nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, de jugar... de vivir.

Histrico de las fallas municipales (1942 - 2026) /

"Vuelvo a mi tierra"

“Vuelvo a mi tierra” nos propone, con la música de fondo como símbolo de esta metamorfosis, echar una mirada atrás para intuir al menos el camino recorrido y recordar, posiblemente con nostalgia y sorpresa, pero ante todo con humor, algo de todo aquello que durante un tiempo formó parte de nuestra vida.

Para el 2027 va a ser una falla elaborada con materiales 100% ecológicos y construidas con energía solar. Lo materiales a utilizar serán madera; cola engrudo elaborado con harina de cereal, papel y cartón reciclado; Corcho neops, que es un material especial que se obtiene al transformar residuos orgánicos en la molécula que constituye su proceso de producción; pinturas y barnices renner, que son pigmentos vegetales no contaminantes para el medio ambiente fabricados con energías renovables.

Estas son las dimensiones técnicas de un alzado de 20 metros y una planta de 15 metros con 6 escenas y 16 ninots. Las seis escenas recrearán el incómodo Simca 1000 donde intentaban hacer el amor los Inhumanos; la cinta de casette con el famoso rebobinado digital Bic, bic, bicbic bic; el Comediscos que a veces lo era literalmente; el discreto radiocassette gigante; la Barbie Superstar que se moría de celos por Camilo Sesto porque él era un Superstar divino; y el gran cantante de Xátiva Bruno Lomas, un pionero del rock español que era... pues eso, lo más.

Falla municipal infantil del año 2027. / Levante-EMV

Falla Infantil “El tiempo de Fallas”

La Falla Infantil, por su parte, se organizará al ritmo del tiempo, es decir, en base a las horas, los días y aquellos momentos falleros que van sucediéndose, tanto en la semana fallera como durante el resto del año: Crida, Presentación, Mascletá, Plantá, Pasacalles, Ofenda o Cremá son escenas que se entremezclan con otros momentos como disfrutar de una chocolatá y sus buñuelos de calabaza, estar toda la tarde tirando petardos con los amigos o bailar sin parar cuando suena la charanga; como también durante el resto del año, donde ensayamos los playbacks, hacemos talleres, nos mojamos con las pistolas de agua para San Juan, ponemos el Belén en el Casal o recibimos a los Reyes Magos, entre otras muchas actividades…

Todos estos momentos quedarán reflejados en la Falla como ítems y como divertidos gags visuales, narrando una secuencia de actos ligados entre sí como si de un dietario se tratase, como si estos formaran parte de un juego en el que participásemos.

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Todo ello quedará integrado en una mágica escenografía espacial, de formas infantiles y geométricas, que recordando algunos edificios de la ciudad, nos brinden un marco donde soñar a que jugamos de estas escenas.