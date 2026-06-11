"Hope" termina su camino con la entrega de la recaudación solidaria

Quince mil euros y un ninot es el bagaje que deja, material y no espiritual, una obra de arte efímera cuyos restos descansan ahora en un vertedero de Paterna. La falla municipal articuló a su alrededor una acción solidaria -menos publicitada o promovida de lo que podía haber sido, porque acabó siendo prácticamente una iniciativa privada- para visibilizar y poner en valor del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva. A la fuerza, porque Vicente Llácer lo ha pasado muy mal en los años anteriores y no hay nada como devolver a base de visibilidad la ayuda recibida para la recuperación.

Hope, Esperanza, es lo que hay que tener cuando el cáncer te golpea y eso vino pintipiarado para aplicarlo también en la falla municipal. A su alrededor se desarrolló una mercadotecnia basada en las cuatro letras floreadas, similar a las que había a los pies del Chaplin. Las camisetas se multiplicaron y se convirtieron uno de los uniformes oficiales. Hasta Carmen Prades posó con una de ellas ante la Esfinge cuando Levante-EMV la llevó a Egipto.

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Super enfermera y super baby

A pocas horas de conocer la falla de NIno Bravo que presidirá la plaza de todos en 2027, la antecesora debía cerrar el círculo y ceder el protagonismo desde entonces a la que ha de venir. Para no opacarse. Y así, el Hospital Clínico albergó la entrega de la recaudación: quince mil euros. Y el ninot de la falla municipal dedicado a la causa: una súper enfermera y un super baby, haciendo sonar la campaña de la recuperación. Fallera mayor, corte de honor y equipo de taller acudieron a la cita para entregar la recaudación, que irá al proyecto Reply, que tiene como objetivo "ampliar el conocimiento clínico y biológico y las opciones terapéuticas para menores con linfoma no Hodgkin que sufren una recaída, una situación clínica compleja donde las alternativas siguen siendo escasas y donde la colaboración internacional puede marcar la diferencia".

Histrico de las fallas municipales (1942 - 2026) /

El doctor Jaime Verdú ha querido agradecer la implicación de Art Factory (las sociedad artística) y de todas las personas que han colaborado con la iniciativa Hope. "Ha sido una experiencia increíble que hayan contado con el equipo de Incliva en cada una de las actividades, haciéndonos partícipes de todo el proceso artístico. Ha sido una experiencia compartida junto a personas extraordinarias, unidas por el deseo, el esfuerzo y la voluntad de impulsar la investigación y fortalecer nuestra sanidad pública”, subrayó el investigador.