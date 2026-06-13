El concurso de pasodobles elegirá los compositores de las obras dedicadas a las falleras mayores 2027

El concurso de pasodobles tendrá una nueva configuración con la convocatoria de una forma diferente: ahora lo que se llevará a cabo es la selección de los compositores y compositoras encargados de crear las obras, con lo que éstos son los que recibirán el encargo de componer las obras. Hasta ahora se elegía directamente sobre partituras.

El procedimiento aprobado por Junta Central Fallera establece un sistema de selección basado en la valoración de los méritos artísticos y profesionales de las personas candidatas, sin necesidad de presentar obras inéditas ni propuestas musicales previas. Podrán participar compositores y compositoras mayores de edad con formación musical acreditada y trayectoria profesional en el ámbito de la composición, especialmente en música para banda, música festiva o tradicional valenciana.

Las candidaturas serán evaluadas por una comisión integrada por representantes de Junta Central Fallera, profesionales de reconocido prestigio del ámbito de la composición y la dirección de banda, así como un representante de Valencia Music City. Entre los criterios de valoración se tendrán en cuenta la trayectoria artística, la calidad y relevancia de la obra previa presentada y la vinculación con la música festiva y tradicional valenciana.

Las personas seleccionadas serán las encargadas de componer los pasodobles oficiales dedicados a las Falleras Mayores de Valencia 2027, cuyas obras serán estrenadas en un acto organizado por Junta Central Fallera con la colaboración de la Banda Municipal de Valencia.

La convocatoria se enmarca dentro de la estrategia de Valencia Music City y responde a una de las principales conclusiones extraídas del I Simposio Música y Fallas, celebrado el pasado mes de marzo en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. El encuentro, impulsado conjuntamente por Valencia Music City y Junta Central Fallera, reunió a especialistas del sector musical, representantes del mundo fallero, músicos, compositores y directores para reflexionar sobre el protagonismo de la música en la fiesta fallera, su evolución y los retos que afronta en el futuro.

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El presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha destacado que esta convocatoria supone "un paso más en el reconocimiento de la música como uno de los pilares fundamentales de las Fallas y una muestra clara del apoyo de Junta Central Fallera al sector musical valenciano". "Las Fallas no se entienden sin la música. Las bandas acompañan nuestros actos más representativos, forman parte de la identidad de la fiesta y son un elemento esencial de nuestro patrimonio cultural. Con esta iniciativa queremos reconocer el talento de nuestros compositores y compositoras y generar nuevas oportunidades para la creación musical vinculada a las Fallas", ha señalado Ballester.