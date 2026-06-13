Gran Via revive un día de Fallas a través de Netflix

Algunas calles de la ciudad se han vuelto a convertir en escenario fallero con buena parte de sus elementos habituales: pasacarrer, mojiterías, banderolas... eso sí, sin carpa, lo que quizá lo hace un poco menos creíble. Y tampoco había falla, pero según parece eso se solucionará con un "croma". Entre el ambiente cursó su visita, además, la presidenta de la Generalitat.

¿Qué es todo esto? Pues un rodaje de la serie "Respira", que acudió a algunas de las demarcaciones más emblemáticas de la ciudad, especialmente a la de Almirante Cadarso-Conde Altea, donde falleros de esta comisión, de la de Maestro Gozalbo y la de Joaquín Costa-Burriana actuaron como figurantes de la ambientación fallera necesaria.

La presidenta del gobierno autonómico no es otra que Patricia Segura, o Najwa Nimri, que es la actriz que la encarna. Y que acude a pie de falla (la del croma) para conocer el ninot que la encarna. Todo lo que pasa a partir de ahí habrá que verlo cuando se ponga en marcha la tercera temporada de la serie en Netflix.

La serie, hay que recordarlo, está ambientada en València, especialmente en el ficticio hospital Joaquín Sorolla y durante los episodios anteriores ha trabajado en otros exteriores de la ciudad, aunque nunca en plenas Fallas -o Fallas ficticias-.

Falleras de Almirante, con la "presidenta de la Generalitat" / Falla Almirant

La Federación Fallas Centro presume de Carmen y Marta

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