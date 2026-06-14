NOTICIAS DE FALLAS
15 de junio, una fecha de muy alto riesgo para las Fallas 2027... y con ambientazo en los casales
La semana comienza con el final de dos plazos importantes para las fiestas del próximo año mientras numerosos falleros acudirán a los casales para ver el partido de España
El ejercicio fallero llega a uno de los momentos que, burocráticamente hablando, más delicado es porque, sobre todo, más conflicto interno puede generar. Se acaba el plazo para inscribirse como candidata a fallera mayor e infantil de València 2027. El último día es el 15 de junio. Además, se trata de un plazo improrrogable porque la inscripción debe tener el registro de entrada y no ha lugar a ningun margen de venia. La que no esté inscrita no sigue en la carrera por ser la máxima representante salvo que se haya producido algún error subsanable y ajeno a la comisión. Porque inmediatamente después tienen que publicarse las listas provisionales y abrir ese periodo de reclamaciones y ha de dar tiempo tiempo a publicar las listas definitivas antes de la primeras preselecciones, que serán el viernes 26 con Quatre Carreres y Russafa B y, para entonces, la lista al completo tiene que estar confeccionada.
Dos días más tarde, el de la inscripción para ser jurado de preselección en aquellas que se pida a la JCF, que son la mayoría.
Y también el precio de las Fallas
El tiempo ha querido que las dos patas de la mesa de la fiesta se den cita en algunos de sus trámites más importantes: porque también el día 15 es el último para presentar la declaración de precios de las Fallas 2027. Lo que en su momento se llamaba “carpetas”, pero que ahora es solo expresar el coste -la carpeta llegará en septiembre-. La cuantía económica hace falta para ir preparando la Clasificación.
Y el lunes... casales abiertos
Y lo ideal es que, para cuando haya llegado el lunes, esté todo tramitado, porque el lunes es día de mareo: numerosos casales abrirán sus puertas para ver el primero partido de la selección española en el Mundial de Fútbol. Son numerosas las que han anunciado que las pantallas del casal estarán abiertas para disfrutar juntos. Tanto en el partido de Cabo Verde como en los dos siguientes, incluyendo el de Uruguay, que será a las dos de la madrugada... siempre y cuando no de arme mucho alboroto.
Artistas de San Vicente-Marvá para 2027
Como se dice en estos casos, no siempre se puede ganar, pero cuando los resultados son satisfactorios, la renovación se hace más que previsible. San Vicente-Marvá lleva ya muchos años "enchufadísima" a la hora de apostar por la falla. Y ha anunciando la renovación de sus artistas. José Ramón Lisarde saldó el pasado ejercicio con un sexto premio; eso sí, tras dos victorias consecutivas en 2024 y 2025. Y para la falla infantil contarán con José Fuster por octavo año. En los siete ejercicios anteriores no se ha bajado del podio nunca: dos oros, tres platas y dos bronces. Y tres victorias de ingenio.
Hace tres meses...
Estamos a 14 de junio. Hace tres meses, apenas un suspiro, estábamos en plena vorágine fallera. ¿Recuerdas cómo estaba la plantà en ese momento?
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