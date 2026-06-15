Programa de la fiesta de los Niños de la Calle San Vicente para el 15 y 16 de junio

El centro de la ciudad de València acoge una nueva cita del calendario festivo y, en la práctica, el cierre del dedicado a San Vicente Ferrer. Siempre alejado de los días grandes, en plena Pascua. Habiendo sido este año un calendario temprano, la fiesta de los Niños de la Calle San Vicente llega dos meses después de los días grandes.

Se trata de una de las fiestas más antiguas y populares de la ciudad a nivel de socios y empezó sus días grandes el domingo con el "bateig", en el que un niño es bautizado en el Pouet (tal como se hace el 22 de enero, en el día de San Vicente Mártir, para representar la recepción de aguas de Vicente Ferrer en 1350). En este caso recorre el centro de la ciudad y llega también a la Basílica para ser presentado (en alguna ocasión ha coincidido con la procesión de Sant Bult, que esta vez ha sido una semana antes).

Paso de la imagen con las clavariesas / Fotofilmax

Los niños protagonizan la Procesión / Fotofilmax

Procesión y entronización el lunes

Los actos principales llegan el lunes y martes en horario vespertino. A las ocho de la tarde, viandantes y conductores no avezados de la Avenida del Oeste y San Vicente se encontrarán con la sorpresa de una procesión en la que se lleva la imagen del santo acompañado del Santo Niño (delante del cual procesiona la fallera mayor infantil de València y su corte de honor), y que es entronizado -con una original "escalera mecánica"- en el altar que se planta en la replacita de la calle San Vicente junto a la Menina de Valdés.

El martes 16 se lleva a cabo la representación del milagro "L'avar arrepenedit", Manuel Sánchez i Navarrete, y que este año ha tenido un galardón para la niña Irene Liébana, mejor actriz de último año. Es a las 20 horas y le sigue un concierto de la Unión Musical Santa Cecilia de Castellar-l'Oliveral. A continuación tiene lugar la "baixà del sant".

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Tras esta fiesta, el calendario virará hacia las sesiones lúdicas de San Juan: los sábados que las comisiones falleras tienen para celebrar "festa al carrer" (20 y 27 de junio) y, entre medias, la Nit de Sant Joan en la playa.