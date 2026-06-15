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Ninots indultados para Llongo y Ceballos&Sanabria en las Hogueras de Alicante 2026

Los artistas falleros salvan sus figuras tras acabar la Exposición y la votación popular

Figuras indultadas

Figuras indultadas / RLV

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

David Sánchez Llongo y Ceballos&Sanabria son los artistas que se llevan el ninot indultat de las Hogueras de Alicante. Las propuestas de ambos talleres falleros son los que han conseguido el mayor número de sufragios -contados por primera vez a través de un sistema informático- y se convierten en los primeros triunfadores del gran concurso que tendrá lugar dentro de diez días. Porque en Alicante, el indulto se falla bastante antes y la propia Exposición se clausura una semana antes de la plantà.

David Sánchez Llongo consigue así el indulto para la hoguera de Diputació-Renfe por primera vez. La figura, "Alacant, Ciutat e Llum" forma parte de "Llum, l'Orige de les Fogueres" formado por dos alegorías a la tierra y el mar, con la Explanada y peces formando parte de esa simbología. Por encima, una bola de oro que representa la luz de la palmera.

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Celebración de Diputació-Renfe / AXEL ALVAREZ

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