Ninots indultados para Llongo y Ceballos&Sanabria en las Hogueras de Alicante 2026

David Sánchez Llongo y Ceballos&Sanabria son los artistas que se llevan el ninot indultat de las Hogueras de Alicante. Las propuestas de ambos talleres falleros son los que han conseguido el mayor número de sufragios -contados por primera vez a través de un sistema informático- y se convierten en los primeros triunfadores del gran concurso que tendrá lugar dentro de diez días. Porque en Alicante, el indulto se falla bastante antes y la propia Exposición se clausura una semana antes de la plantà.

David Sánchez Llongo consigue así el indulto para la hoguera de Diputació-Renfe por primera vez. La figura, "Alacant, Ciutat e Llum" forma parte de "Llum, l'Orige de les Fogueres" formado por dos alegorías a la tierra y el mar, con la Explanada y peces formando parte de esa simbología. Por encima, una bola de oro que representa la luz de la palmera.

Ninot de David Sánchez Llongo / DSL

El indulto infantil de Ceballos y Sanabria / AXEL ALVAREZ

Por lo que respecta al indulto infantil, Ceballos y Sanabria continúan haciendo un auténtico museo de imaginería -su gran especialidad artística- con los ninots de Sagrada Familia. Si el año pasado lo conseguía con la Virgen del Remedio, en esta ocasión es una escena dedicada a la Santa Faz.