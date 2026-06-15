Honores para el creador de la primera Suite Fallera Mayor

La ciudad de València ha inaugurado una rotulación de calle a nombre del músico Bernardo Adam Ferrero. El compositor, director y musicólogo, Bernardo Adam Ferrero falleció en octubre de 2022 a los 80 años. Dejaba atrás una dilatada carrera en el mundo de la música y nueve años antes ya había sido nombrado hijo adoptivo de la ciudad. Su nombre queda inmortalizado ahora entre la avenida de Francia y Juan Verdeguer, en el Pai del Grao.

En clave fallera, la aportación de Bernardo Adam es muy significativa y está en el imaginario colectivo. Por lo menos, su sintonía. La autoría, es otra cosa.

De su mano, batuta y pentagrama surgió la primera "Suite Fallera Mayor". Una composición que fue el acompañamiento musical el día de la exaltación de fallera mayor de València y corte de honor y que duró hasta el año 2002.

Se trata de una composición pensada para abrigar la entrada de las componentes de la corte de honor y la fallera mayor. El entonces gobierno fallero que presidía Santiago Cerviño la encargo para que este protocolo tuviera su pieza propia. Y es que, en los años previos, la música empleada era "El Abanico" de Jayaloyes para el paso de la corte y "Homenaje a Sagunt", del Joaquín Rodrigo para la entrada de la fallera mayor.

A minuto por fallera

La pieza tenía sus particularidades, como el hecho de que la duración del segundo movimiento, "Corte de Honor", sobre los seis minutos y medio, estaba pensado para coincidir su inicio y final con el paso exacto de las doce falleras en el pasillo del Palau. Está compuesta pensando en el pase de seis falleras, por lo que se interpretaba dos veces seguidas. El "Fallera Mayor" también tenía una duración pensada para abrigar su entrada, saludo, imposición de banda, nuevo saludo y llegada al trono.

Los ensayos de las primeras ediciones estuvieron marcados precisamente por esa búsqueda casi obsesiva por la perfección. Cronometrando el paso y esperando, pensando, temiendo, que el paso de las falleras fuera demasiado rápido o demasiado lento, aunque para eso se contaba con la pericia del director de la banda municipal para acelerar o pausar el ritmo cuando ya estuviera en escena la duodécima fallera de la corte o la "FMV".

Primer movimiento casi desconocido

Lo curioso es que la Suite está formada por tres movimientos. Antes del "Corte de Honor" y el "Fallera Mayor" hay un primer movimiento, una especie de preludio, muy delicado y evocador, pero que es un gran desconocido. Tanto es así, que es casi imposible encontrar reproducciones en internet, como una del CEM de Almássera del año 2005.

Remedios Rodrigo y María Asensi y sus cortes de honor fueron las dos primeras falleras mayores en ser coronadas oficialmente con este acompañamiento musical.

Fueron exaltaciones, sobre todo la mayor, con bastantes novedades respecto a los ejercicios anteriores: la corte iba acompañada por un grupo de bailarinas; Remedios apareció a través del hueco del montacargas... de todas ellas, la que menos división de opiniones generó fue precisamente la incorporación de la nueva banda sonora.

Inauguración de la plaza de Bernardo Adam / Ayto Vlc

Retirada en 2002

De cara a la exaltación de 2002, el entonces concejal Alfonso Grau decidió finalizar el periplo y encargó una nueva composición, "Exaltació Fallera" al maestro Francisco Grau Vegara, que sigue siendo la que se utiliza en la actualidad y que tiene la condición de pieza protegida: no hay copias que vayan rulando.

Precisamente, la Suite de Bernardo Adam tuvo esa condición. Había algunas copias en casete que tenían muy pocas personas bajo la condición de no utilizarse en ningún acto fallero. De hecho, tal como sucede ahora, se respetó durante un tiempo porque se consideraba presuntuoso desfilar como fallera mayor de una comisión con la música de la fallera mayor de la ciudad. Hasta que esa olla se rompió, antes incluso de llegar la composición de Grau Vergara.

Ahora, la pieza de Bernardo Adam forma parte del repertorio de la fiesta. Y, de hecho, se utiliza más que cualquier pasodoble de fallera mayor. Mantiene su solemnidad y se aplica para labores protocolarias.