La primera falla de 2027 toma cuerpo y ya se puede ver

No hace tanto tiempo, la comisión de Juan Bautista Vives presentó los primeros bocetos de las Fallas 2027. Varias semanas después es otra comisión, la de Yecla-Cardenal Benlloch la que muestra la evolución de los elementos principales de sus monumentos que se plantarán dentro de nueve meses.

De hecho, ellos han sido los primeros, que se sepa, que han acudido en tropel para ver la evolución de la falla. Ya se han producido otras visitas, como la de los cargos infantiles de Salamanca-Conde Altea al taller de Vicente Domínguez. Pero como visita masiva, de esas que se hacen normalmente en enero y febrero, la primera y muy pronto ha sido la marea amarilla de Yecla-Cardenal Benlloch.

Fichaje de campanillas

Para la falla grande se han hecho con un taller de lujo: Art En Foc, Jesús de la Hoz y Enrique Iborra. Y dentro de la gradación de contratos que tienen que cumplir el próximo año (Sant Bult, Isabel la Católica, Plaza de la Merced...), y con el trabajo de Alicante preparado, la pareja artística empieza a hacer crecer los proyectos, empezando por este, en una demarcación en la que plantarán por primera vez. Por ello, un importante contingente de la comisión se ha trasladado a Alcàsser para contemplar lo que empieza a gestarse en el taller.

"Lluitadora" es el nombre del proyecto de la pareja artística, habitual ya en el escalafón y garantía de premio. Iborra y De la Hoz toman el relevo de Fernando López, quien consiguió muy buenos premios en 2025 y 2026, cuarto y segundo, siendo el primero de ellos especialmente meritorio porque en aquel momento, el taller del artista, erstabsa compartido con el de Josué Beitia, fue uno de los más perjudicados por la dana.

Para la falla infantil cuentan con Andreu Sánchez, quien hará la falla por cuarto año.

Otros talleres también muestran "cositas"

De acuerdo con la lógica del calendario, las primeras piezas de las Fallas 2027 tienen que empezar a tomar cuerpo. De hecho, otros artistas ya están mostrando parte de los mismos. Marta Póvez y Vicente Olmos por ejemplo, ya dejan entrever alguna de las figuras que están "en proceso de".

Ninot de las Fallas 2027 de Vicente Olmos / V. O.

Ninot de las Fallas 2027 de Marta Póvez / M. P.

Agenda del Lunes, 15 de junio

Final de la inscripción para ser fallera mayor de València

Final del plazo para comunicar la declaración del precio de las Fallas 2027

20 h. Procesión de la Fiesta de los Niños de la calle San Vicente

Sabatina con las Fallas de Especial

El calendario de primavera incluye un ritual que se repite desde hace años: la Federación de Sección Especial acude a la sabatina de la Basílica para participar en la misma, dar gracias y rogar por el futuro. Acuden a la misma los cargos representativos del año en curso, suyo reinado está cada vez más cerca de acabar. Tanto ellas como los presidentes o delegados fueron recibidos por Álvaro Almenar al acabar el servicio.