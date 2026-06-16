Las verbenas de San Juan se libran de los límites de ruido marcados por la sentencia de les Arts

Se esperaba incendio en la asamblea de presidentes por la aplicación de la normativa del control del ruido que, sufrida ya por el Festival de les Arts, cercenaba el nivel de contaminación acústica de las verbenas de San Juan. Por grupos de wasap se corrió la estrategia a seguir: queja en público, una tras otra, de toda comisión que se quisiera sumar. Pero el concejal Santiago Ballester se marcó una larga cambiada y anunció que no va a ser así: que hay exoneración de esos límites para las verbenas y discomóviles de los días 20 y 27 de junio. Que se extiende a las más de doscientas verbenas de comisiones de falla y de algunas que hacen otros colectivos festivos, para las que se aplicarán los límites que se aplican en Fallas, con mediciones desde el punto emisor hasta 85 decibelios.

Y además, el edil se gustó en la suerte: "he querido esperar a la asamblea para decírloslo y no hacerlo ni por medios de comunicación ni por grupos de wasap. Porque desde el viernes, que algunos de vosotros ya os pusisteis en contacto conmigo manifestando la inquietud".

Y así anunció que ha obtenido por parte de Dominio Público la exoneración apelando al recoveco que permite la ordenanza en su Artículo 42, que permite la exoneración puntual en las fiestas populares, tradicionales o singulares, y que califica como tradicionales a las verbenas de San Juan. "De la conjunción de ambos conceptos resulta indudable la aplicación. Y San Juan, además, es festivo autonómico. Es de interés singular, y por eso solicitamos la exoneración".

Que ya da por hecho. "Todos los que habéis recibido ya los permisos, que incluyen la orden de que en las casas debe ser de 45 decibelios, recibiréis una nueva comunicación para confirmar que queda exonerada de ese límite. Y las que teneis la fiesta el día 27, la recibiréis ya sin esa advertencia".

"Creo que soy persona de hechos y no de palabras y de no hacer ruido" dijo también el edil. De tal manera que la asamblea acabó apludiéndole.

Para llegar a esa molla, Ballester recordó que "los permisos no corresponden a la concejalía de Fallas, sino a Dominio Público. Pero eso no quiere decir que no nos hayamos interesado por el tema". "Como hemos hecho siempre" reiteró el edil con cierto retintín.

Primero recordó que "estas normas de contaminación acústica no influye para Fallas, porque en el Bando se recoge la excepcionalidad. Solo influye para San Juan".

Ballester y la asamblea, durante la asamblea / Moisés Domínguez / D

"Hay un antes y un después de la sentencia"

"¿Dónde está el problema? Que no están excepcionadas, porque así se redactó en 2018. Por el anterior equipo de gobierno. Existe, es cierto, un antes y un después de la reciente sentencia de los conciertos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y la sentencia es bien clara: hace responsable al Ayuntamiento, a todos los técnicos y políticos. Es muy clara. Es más: los abogados de las asociaciones de vecinos nos están haciendo llegar requerimientos penales".

"Habréis visto además que en la ordenanza que "se recomienda" hacer un seguimiento. Porque la sentencia habla de invigilancia del cumplimiento de la Ordenanza Acústica. Entenderéis que esto es una línea roja muy clara".

"No podemos trasladar imagen de impunidad"

Y siguió Ballester: "Yo os comprendo, pero os hago una reflexión: los falleros no podemos trasladar una imagen de impunidad al conjunto de falleros porque no es así. Ni una imagen negativa. Porque los falleros cumplimos. Pero desde el viernes, que algunos de vosotros, nos llamasteis preocupados cuando recibisteis el permiso. Desde el viernes nos hemos movido".

El presidente de Triador fue más allá en lo que es la propia normativa: "ahora mismo, aquí, tenemos picos de 85. Si el problema no es ese: es que la sentencia es imposible de aplicar. Es inviable. No se puede hacer nada. Ni en Fallas ni en nada".

El presidente de la Interagrupación, Fernando Manjón, no quiso que la asamblea acabara sin recordar los cambios de la ley y a cuestionar si esa exoneración supone quedarse como estaba antes, con las mediciones desde el punto emisor (90 y 85 decibelios). Si eso estaba claro. "Lo recibiréis en la nueva comunicación". Incluso dijo que "hoy se han recibido nuevos permisos y sigue apareciendo la prohibición". Ballester le replicó que "hemos cerrado el tema hoy a las cuatro de la tarde".

El debate ya derivó hacia los alveolos: que si los titulares de los medios de comunicación, el comodín de las cosas que hacen buenas las Fallas, que nos ponen muchas normas... incluso un pensamiento: "algo estaremos haciendo bien cuando cada vez hay más falleros".

Especialmente, desde que la fiesta tiene normas más restrictivas -en muchos casos, al fin y al cabo, la aplicación de leyes- que han ayudado a tener de ella una imagen más amable.

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¿Y qué pasará en el Mig Any?

La normativa del ruido no ha terminado. Porque, por ejemplo, la presidenta de Daroca-Padre Viñas preguntó, por ejemplo, si los decibelios afectarán a otras actividades falleras fuera de las de marzo. Por ejemplo: "¿Qué pasa si en un Mig Any organizo unos Balls al Carrer, como siempre hacemos?". Ballester se comprometió a consultarlo.